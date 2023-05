Simone Antolini rompe gli indugi “Melissa è mia figlia”. Cecchi Paone vuole adottarla

In diretta all'Isola, Simone ha raccontato tutta la verità su Melissa. E' sua figlia...

Si è parlato tanto di questa verità che Simone Antolini avrebbe dovuto raccontare all’Isola dei famosi 2023. Si è anche detto che il suo ritiro era in qualche modo influenzato da tutta questa vicenda. E invece alla fine nessun mistero. Nel corso della puntata dell’Isola del 15 maggio, Simone, senza troppi giri di parole, ha raccontato chi è davvero Melissa. La piccola è sua figlia. Lo avevano capito tutti i telespettatori, ma ieri sera è arrivata la conferma ufficiale.

Simone Antolini, oggi fidanzato con Alessandro Cecchi Paone, aveva già raccontato alle sue amiche sull’Isola, della relazione che aveva avuto prima di conoscere il giornalista. Aveva anche spiegato che forse, dentro di lui, aveva sempre saputo di voler amare gli uomini. Ma quella storia d’amore, lo aveva portato comunque a tenere tra le sue braccia la piccola Melissa. La bambina è arrivata quando Simone aveva solo 17 anni.

Il dolce racconto di Simone all’Isola

Nella puntata dell’Isola dei famosi del 15 maggio, Simone e Alessandro Cecchi Paone sono stati ospiti di Ilary Blasi. La conduttrice ha quindi chiesto se volesse parlare di questo argomento. Simone l’ha ringraziata per la delicatezza avuta in precedenza ma ha anche aggiunto che non c’era nulla di cui vergognarsi e ha raccontato della sua piccola Melissa.

L’ex naufrago ha quindi spiegato: “Io vado dritto alla risposta, apprezzo tanto il tuo rispetto durante la mia prova in Honduras. Adesso posso dirlo, lei è ufficialmente mia figlia. “

E poi ha anche aggiunto: “Compirà 5 anni il 2 di agosto. Nata dalla relazione avuta con la mia ex ragazza. Eravamo piccoli, io avevo 17 anni, ne ho fatti 18 il 2 ottobre, ma la bimba è nata ad agosto. La mia ex era già maggiorenne. Sto crescendo con la piccola, siamo cresciuti insieme, come fratello e sorella, ma c’è una grande complicità di padre e figlia. L’isola mi ha fatto maturare e mi ha fatto apprezzare le piccole cose“.

Cecchi Paone pronto ad adottare la piccola

Alessandro Cecchi Paone, approfittando dello spazio che è stato dato a entrambi per il racconto di questa dolce storia, ha anche speso bellissime parole per Simone, dicendo quanto sia bravo come padre. Ha anche detto di aver conosciuto subito la piccola Melissa, insieme hanno anche fatto dei viaggi e trascorso le vacanze. Per questo vorrebbe adottarla insieme a Simone e lancia un appello per l’adozione possibile anche per le coppie gay.