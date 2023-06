Home » News dal mondo » Che tristezza il teatrino Fedez-Luis Sal: costretta a intervenire pure la mamma News dal mondo Che tristezza il teatrino Fedez-Luis Sal: costretta a intervenire pure la mamma Valeria Che fine triste Fedez e Luis Sal che invece di incontrarsi di persona si parlano via social dando vita a un teatrino imbarazzante

Ha ragione Fedez quando dice che questo teatrino, questo botta e risposta a distanza tra lui e Luis Sal, piacerà di più a chi da casa, con un bel secchio di popcorn, se lo gusterà. Perchè se le persone coinvolte in questa storia, fossero adulte e mature, di certo avrebbero trovato modo e tempo di vedersi, di incontrarsi, di parlare faccia a faccia, anche con mamma e avvocati ( dove però ricordiamo anche che la mamma di Fedez non è solo sua madre, ma rappresenta la sua manager, non un dettaglio di poco conto ecco). Insomma un teatrino patetico, tra due adulti pieni di soldi, che non hanno davvero problemi più seri a quanto pare, a cui pensare in questo momento. O forse li hanno ma sono passati in secondo piano, di fronte a questo imbarazzante sceneggiato, che fa ridere si, ma solo fino a un certo punto.

Luis Sal e la frecciata a Fedez dopo le storie sui social

Dopo il video di Fedez su Muschio Selvaggio, nel quale il rapper, senza scendere troppo nei dettagli parlava di una discussione per vedute diverse tra lui e Luis Sal, il creator ha deciso di dire la sua. E lo ha fatto con un video decisamente ironico e pungente, lanciando accuse ben precise a quello che è il suo socio ma che per anni è stato anche un grande amico di Federico. Amicizia che chiaramente non esiste più.

E c’era da aspettarsi anche la replica di Fedez che, puntualissima, è arrivata nella notte. Il rapper ha dato la sua versione dei fatti, in alcune storie su instagram. Ha spiegato il suo punto di vista, ha raccontato la sua verità, sta poi a chi segue Fedez, Luis Sal, e Muschio Selvaggio, decidere da che parte stare.

Fedez e Luis Sal: un amore finito malissimo-Ultimenotizieflash.com

Ovviamente c’era da aspettarsi anche una contro risposta di Luis Sal, che non è tardata ad arrivare.

Lo Yutuber ha pubblicato a sua volta una storia con la musica ‘La calunnia è un venticello (cavatina di Don Basilio)’ tratta da Il Barbiere di Siviglia. Facendo dunque intendere che le accuse mosse da Fedez, forse la parte in cui accusa Luis Sal di non pagare i suoi collaboratori e di aver lasciato diversi debiti da saldare, non sia vera.

Mamma Tatiana commenta

E visto che anche mamma Tatiana, la mamma di Fedez, è stata tirata in ballo, con un meme che sta facendo da ore il giro del web. E’ arrivato anche il suo di commento: “Aveva ragione la mia mamma” ha scritto in una storia di instagram, facendo intendere che forse, lei qualcosina, l’aveva intuita e che suo figlio però, ha preferito credere nell’amicizia…O forse si riferiva al fatto che la nonna di Fedez, aveva detto che questa amicizia, l’amicizia con Luis Sal, sarebbe durata ben poco e che un amico di suo nipote lo avrebbe pugnalato alle spalle tradendolo? A voi l’interpretazione della storia.