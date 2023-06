Home » News dal mondo » Luis Sal risponde a Fedez e piovono accuse: soldi, bugie e i reali motivi dell’addio a Muschio Selvaggio News dal mondo Luis Sal risponde a Fedez e piovono accuse: soldi, bugie e i reali motivi dell’addio a Muschio Selvaggio Valeria Adesso tocca a Luis Sal parlare: ecco tutti i motivi che lo hanno portato a dire addio a Muschio Selvaggio e le cose sono molto complicate

Oggi è il turno di Luis Sal. Ha deciso di pubblicare in rete un video, un video sul canale di Muschio Selvaggio, per parlare proprio alle tante persone che hanno seguito per mesi il podcast. E ha iniziato spiegando come era nato il tutto: argomento e sviluppo del tema con un ospite. Poi però le cose sono cambiate ed è per questo che lui e Fedez non si sono più trovati d’accordo. Perchè se in un primo momento, i due conduttori, dovevano essere solo una guida per il tema trattato, successivamente il podcast è diventato un posto in cui l’ego di Federico, avrebbe avuto la meglio. Lo ha spiegato con un video molto dettagliato Luis Sal, perchè ha voluto rispondere alle parole di Fedez, con la sua versione dei fatti.

A chi seguiva e segue entrambi poi, la scelta. Credere alla versione di Fedez o credere alla versione di Luis Sal? Il creator, ha spiegato che in amicizia, ha più volte cercato di far capire a Federico, come stavano le cose, che avrebbe dovuto ridimensionarsi, che anche il pubblico lo faceva notare nei commenti. “Fedez non lascia parlare gli ospiti, Fedez parla solo delle sue cose” scrivevano i fan di Muschio Selvaggio. E così Luis Sal, dice, ha fatto notare più volte la questione a Federico che però non ha mai cambiato idea e ha continuato ad andare dritto per la sua strada. Lo stesso è successo quando Muschio Selvaggio è sbarcato a Sanremo, Luis Sal conferma quanto detto da Fedez, lui non avrebbe voluto farlo.

Il video di Luis Sal: ecco perchè ho lasciato Muschio Selvaggio

Come potrete vedere dal video, che al momento è ancora on line e che si spera che resti disponibile, in modo che tutti possano ascoltare anche le parole di Luis Sal, il creator spiega che ha cercato un accordo con Fedez per capire come gestire la situazione ma che poi alla fine è stato definito un ingrato da Federico che ha abbandonato il gruppo della chat in cui si parlava di Muschio Selvaggio e non ha più voluto contattarlo.

Nel video inoltre, Luis Sal spiega che ci sono di mezzo anche gli avvocati, questioni economiche e molto altro. Federico, secondo il racconto di questa sera, avrebbe chiesto a Luis di vendergli il 50% delle quote. Poi avrebbe detto di volerlo pagare (con obbligo di riservatezza) per farlo apparire nel suo podcast dando le proprie scuse. Al rifiuto di Luis, Federico avrebbe chiesto al suo ex amico, i danni economici provocati dalla sua assenza.

Insomma per chi volesse ascoltare la sua versione e ascoltare il racconti di una delle due persone coinvolte nella vicenda, ecco il video con il discorso di Luis Sal. In 4 minuti il creator ha riassunto la vicenda. La fine di una collaborazione, la fine di una amicizia, la fine di quello che era Muschio Selvaggio.