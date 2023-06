Home » News dal mondo » Fedez esplode nella notte e accusa Luis Sal: “Mi usa come bancomat, non paga i dipendenti, ci sono i debiti” News dal mondo Fedez esplode nella notte e accusa Luis Sal: “Mi usa come bancomat, non paga i dipendenti, ci sono i debiti” Valeria Sempre via social arriva la risposta di Fedez dopo il video di Luis Sal su Muschio Selvaggio e non solo

Non poteva tardare ad arrivare la risposta di Fedez ed è arrivata. Dopo il video bomba con Luis Sal protagonista, con le sue spiegazioni del perchè ha deciso di lasciare Muschio Selvaggio, è arrivata anche replica del rapper, che ha ammesso di essere un egocentrico, non ha smentito il suo ex amico. Ma ha anche fatto notare che se 15 giorni prima di andartene e lasciare un progetto, fondi una società, è perchè forse alla questione economica sei anche interessato e non pensi di mollare. Sono state molte altre le accuse di Fedez a quello che per anni è stato uno dei suoi migliori amici: considerarlo come un bancomat, aver lasciato debiti, non parlare i collaboratori… Fedez ha detto che si augurava di non dare il vita al teatrino che è iniziato e invece… Nella notte, cono delle storie sui social, ha spiegato: “Il mio video su Luis non puntava in alcun modo a buttare m3rda su di lui, al contrario del video che lui ha fatto oggi“.

Le pesanti accuse di Fedez a Luis Sal

Le parole di Fedez in risposta a Luis Sal:

Fedez ha ribadito che se una persona non vuole collaborare con un’altra chiude ogni rapporto e non fonda una società 15 giorni prima di decidere che il giochino non gli piace più. Non lascia i collaboratori in attesa di stipendi, perchè ci sono impegni presi e le persone vanno pagate. Ha quindi aggiunto:

Qui il video di Luis Sal con le sue accuse a Fedez

E ancora:

Siamo persone adulte: quando si ha una società non si può andare via sbattendo la porta. Da quando hai deciso di abbandonare il podcast hai smesso di pagare gli stipendi a persone che non sono multimilionarie come me e come te. Hai smesso di pagare gli affitti. Hai lasciato dei debiti nei miei confronti. E nonostante questo continui a guadagnare soldi con le visualizzazioni senza fare nulla

Sulla questione economica:

Se questo senso di oppressione nei miei confronti era così latente da tanto tempo perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla, chiedendomi successivamente 600 mila euro per una società che non vale neanche la metà? Vietandomi di dare spiegazioni e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato dire che tu avevi abbandonato il podcast per dedicarsi ad altri progetti?

Fedez ha ribadito di conoscere bene i suoi limiti e di sapere che il suo carattere lo porta a essere egoriferito, a voler stare al centro dell’attenzione e che su questo sta lavorando. Ma ha ribadito che a sbagliare, in questo caso, è stato Luis Sal, che non ha rispettato il lavoro degli altri:

Gli impegni si onorano soprattutto nel rispetto di persone che lavorano e campano solo ed esclusivamente grazie a questo lavoro. E soprattutto si danno risposte al pubblico, senza impedirmi di darmele, semplicemente perché vuoi far leva sulla pressione che sarebbe arrivata dai commenti per chiedere delle cifre astronomiche e utilizzarmi come se fossi un bancomat.

Fedez si è poi augurato che il suo amico, che ha ancora le pass del canale YT di Muschio Selvaggio e che quindi è sempre stato libero di esprimersi e di dire quello che voleva, decida anche di partecipare alle nuove riunioni per l’aumento del capitale, in modo che col la loro società si possano pagare le persone che stanno aspettando gli stipendi. Cosa che a detta di Fedez, fino a questo momento, avrebbe fatto esclusivamente lui di tasca propria.