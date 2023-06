Home » News dal mondo » Rosa Perrotta accusa di essere una madre e una cattiva compagna: l’ira funesta sui social News dal mondo Rosa Perrotta accusa di essere una madre e una cattiva compagna: l’ira funesta sui social Redazione UltimeNotizieFlash Ha perso la pazienza Rosa Perrotta dopo le accuse arrivate contro di lei

Molte follower di Rosa Perrotta, qualche ora fa, le hanno segnalato un articolo, uscito su una rivista. Un articolo che, come potrete vedere dalle storie della bella influencer, l’ha fatta infuriare, e non poco. Non solo perchè le foto, erano state montate e tagliate in modo da confermare una narrazione inesistente, ma perchè sono stati messi in mezzo anche i suoi figli. La Perrotta infatti, dopo aver acquistato la rivista, per capire che cosa ci fosse scritto nell’articolo, ha ribadito di rispettare a pieno il lavoro dei paparazzi, dei giornalisti, di chi segue i personaggi pubblici, questo a suo dire, è anche un po’ il prezzo da pagare per la notorietà. E non avrebbe detto nulla, se sul giornale avesse letto le solite storie: la crisi con Pietro, i problemi di coppia e via dicendo. Ma si è andati oltre e l’ex tronista, impugnando il giornale, ha deciso di rispondere a chi l’ha accusata, neppure troppo velatamente, di non essere una brava madre.

L’ira di Rosa Perrotta: sui social mette i puntini sulle i

L’accusa mossa da chi ha scritto l’articolo, è quella che la bella influencer, invece che godersi al parco delle ore di relax con i suoi figli e di stare attenta a loro, passerebbe tutto il suo tempo con il cellulare in mano, senza curarsi di quello che Ethan e Achille stanno facendo.

La Perrotta, che non ama che i suoi figli vengano messi in mezzo a queste storie, ha quindi deciso di rispondere, non gradendo questo attacco gratuito. E ha spiegato che se anche fosse vero, che in quella occasione ha trascorso ore con il cellulare in mano, non ci sarebbe nulla di cui scandalizzarsi. Ha spiegato dunque:

Il mio cellulare è la mia azienda, io ci lavoro con il cellulare. Sono una influencer, faccio un lavoro diverso ma lo faccio con il mio cellulare

Le parole di Rosa Perrotta sono rivolte soprattutto a chi pensa che non sia una buona madre. L’ex tronista di Uomini e Donne spiega inoltre, che molte mamme, che fanno un lavoro convenzionale, non vedono i loro figli anche per 8-9 ore , eppure non sono considerate delle cattivi madri. Perchè contro di lei invece ci deve essere questo accanimento che non riesce proprio a spiegarsi? E’ un vero e proprio fiume in piena Rosa, che non ci sta. Fa notare che hanno anche ritagliato frasi del suo libro, frasi di vecchie interviste e hanno messo tutto insieme per raccontare la storia che hanno voluto narrare. Ma non funziona così ed è per questo che ha deciso di farsi sentire.

Nessun commento da parte di Pietro Tartaglione, il compagno di Rosa ma immaginiamo che la pensi nello stesso identico modo della Perrotta.