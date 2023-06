Home » News dal mondo » Tartaglione vs Donnamaria, Pietro attacca: “il compagno che nessuno si augura per la propria figlia” News dal mondo Tartaglione vs Donnamaria, Pietro attacca: “il compagno che nessuno si augura per la propria figlia” Valeria Che scontro triste quello tra Pietro Tartaglione ed Edoardo Donnamaria

Era sembrata una innocente “battaglia” a distanza a suon di storie sui social e tweets. E’ diventata altro. Pietro Tartaglione ed Edoardo Donnamaria hanno dato anche oggi pane di cui nutrirsi a chi giornalmente cerca polemiche social alle quale aggrapparsi. Siamo arrivati, dopo le storie in cui si parlava di lutti e altro, alle accuse di body shiming e non solo. Ma andiamo per ordine.

Tra i due ieri era iniziato un faccia a faccia a distanza. Pietro Tartaglione aveva commentato alcune storie di Edoardo Donnamaria riferite alle condoglianze per la morte di Berlusconi mescolate con altro. Donnamaria aveva risposto e lo ha fatto di nuovo poi sui social, con un video in cui imita la parlata e i modi del compagno di Rosa Perrotta.

Donnamaria prende in giro Tartaglione

Dopo questo video, Tartaglione ha inviato dei messaggi in direct a Donnamaria, come Edoardo ha mostrato suo social, dicendogli che, visto che ha due peli in testa, potrebbe dargli un contatto per andare in Turchia a farsi una operazione.

Le accuse di bodyshiming

A questo punto quindi il Donnamaria ha alzato i toni e ha messo i puntini sulle i con un secondo video in cui spiega:

Ho grandi aspettative per te come educare i tuoi figli, se pensi che una famiglia debba prendere a calci in culo il proprio figlio per insegnargli qualcosa. Ma poi, tu mi insulti per i capelli… Ora a me non frega un ca**o, sono il primo che fa umorismo sui propri capelli. Ma se fossi stato una persona fragile, con un grande complesso su questa cosa dei capelli? Noi parlando di idee ecc, tu finisci a insultarmi per i capelli? Presupponendo che tu sia migliore di me perché hai più capelli di me? Siamo a questo livello? Tortiglia… torna a farti le foto da modello, dai..

La risposta di Pietro Tartaglione

La risposta dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne non si è fatta attendere e ci è andato giù molto duro, con un commento che ha richiamato quanto accaduto nella casa del Grande Fratello VIP ma non solo.

Come potrete vedere in queste storie l’avvocato ha ricordato quello che è accaduto, la squalifica di Donnamaria e tutto il resto, sottolineando che si tratta di una persona violenta, che migliaia di ragazze non dovrebbero neppure seguire e spiegando che nessun genitore si augurerebbe di avere una persona simile al fianco di sua figlia. Parole durissime alle quali immaginiamo, Donnamaria potrebbe anche replicare nuovamente.