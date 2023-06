Home » News dal mondo » E’ scontro social tra Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione e qualcuno si chiede chi siano entrambi News dal mondo E’ scontro social tra Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione e qualcuno si chiede chi siano entrambi Valeria Si infiamma lo scontro social tra Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione: ecco che cosa è accaduto

Va detto, gli scontri social, sono una goduria per chi ama il trash, soprattutto quando chi li crea, genera dei contenuti uno dietro l’altro, che potrebbero “sfamare” il popolo dei social per giorni. Nelle ultime ore è successo a Edoardo Donnamaria, reduce dal Grande Fratello VIP 7 e Pietro Tartaglione ex corteggiatore di Uomini e Donne e avvocato. Una sfida all’ultima arringa tra i due che fanno anche lo stesso mestiere! Tutto è iniziato da una storia di Edoardo Donnamaria che ieri sui social ha espresso le sue condoglianze alla famiglia Berlusconi ma sempre nello stesso post ha anche fatto notare altre cose. “Pensando a influencer e personaggi che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo…Ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro” questo il contenuto della storia di Donnamaria.

Verrebbe da pensare che quando si scrive un post per commemorare chi non c’è più e dimostrare la propria vicinanza alla famiglia, non si dovrebbe aggiungere altro, ma questa è un’altra storia…Tartaglione, vedendo queste storie di Edoardo Donnamaria, ha voluto rispondere ed ecco che la polemica social è servita.

Lo scontro tra Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione

Il Donnamaria, in questi giorni molto attivo sui social anche per dare delle spiegazioni sulla crisi con Antonella Fiordelisi, ha espresso dunque il suo pensiero e Tartaglione, poco dopo, con dei video, ha risposto. A detta dell’avvocato, le condoglianze di Donnamaria sarebbero super false e il fatto che abbia usato lo stesso post per esprimere cordoglio e generare una polemica, lo dimostrerebbe. Poi Tartaglione ha anche aggiunto che Edoardo dovrebbe farsi un bagno di umiltà visto che non è nessuno e non può permettersi di chiamare gli altri personaggini. “Se io fossi nella tua famiglia ti prenderei a calci nel cul* ” ha tuonato Tartaglione contro il Donnamaria. Concludendo dando del viziato a Donnamaria.

L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha continuato a rispondere su Twitter

mi ci mancava tortiglione oggi. se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo! pic.twitter.com/Wjp8hZSYkt June 12, 2023

E mentre tra i due proseguiva lo scontro social, in molti si sono persino chiesti chi fossero entrambi a proposito di personaggini e personaggioni… Forse poi entrambi hanno perso di vista che tutto è partito da un post di condoglianze, peccato.