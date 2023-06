Home » Coppie VIP » Crisi nera per i Donnalisi: Edoardo e Antonella rompono il silenzio ma a distanza Coppie VIP Crisi nera per i Donnalisi: Edoardo e Antonella rompono il silenzio ma a distanza Luisella Bianchi Edoardo e Antonella sono in crisi? I Donnalisi si sono lasciati? Donnamaria e la Fiordelisi hanno spiegato sui social cosa succede tra loro

Cosa sta succedendo tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria? I fan della coppia nata nella casa del Grande Fratello VIP sono molto preoccupati per il destino dei Donnalisi e sperano che questa crisi nera possa essere superata quanto prima. Nel frattempo però continuano a chiedere ai loro beniamini di avere notizie, vogliono sapere perchè come potrete ben ricordare dai giorni di reclusione nella casa, tutti pensano che quella formata da Antonella ed Edoardo, sia la coppia perfetta. Almeno lo pensano i fan dei Donnalisi, che proprio non vogliono pensare alla fine della relazione.

Ieri dunque Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno deciso di rompere il silenzio ed entrambi hanno detto qualcosa sulla loro relazione. Non sono entrati nello specifico ma dalle loro parole si è compreso che il periodo che stanno vivendo non è sereno. Del resto si sa, non sono sempre rose e fiori e bisogna affrontare anche tante difficoltà. Dopo le parole di Antonella è intervenuto anche Edoardo Donnamaria sempre sui social e sempre a distanza…

Le parole di Antonella Fiordelisi sulla crisi con Edoardo

La modella ieri dunque ha chiesto ai fan che la seguono, di non porre sempre le stesse domande perchè il momento è di quelli delicati:

Non fatemi le solite domande, vi chiedo questo piccolo favore. Posso dire che non mi farò mai mettere al secondo posto. Devo dire che ho sempre dato troppo nelle mie storie, ma voglio che l’altra persona mi dia lo stesso rispetto. Ciò che è accaduto non è da imputare a me. Vi ringrazio per rispettare questo periodo

Dopo queste parole di Antonella, anche Edoardo ha deciso di dire la sua sempre via social.

Le parole di Edoardo Donnamaria sul periodo nero con Antonella

Ragazzi non poteva arrivare notizia migliore in un momento peggiore, non dimostrerò l’entusiasmo che merita questa notizia ma ne sono estremamente felice, mi dedicherò alla musica, mia passione più grande e vi dimostrerò che la so fare bene

Queste sono state le parole di Edoardo felice di poter annunciare una nuova collaborazione musicale che a quanto pare lo sta distraendo dai problemi di cuore. Non hanno detto molto entrambi ed è anche per questo c’è chi punta il dito contro la coppia, accusandoli di voler solo creare chiacchiericcio intorno alla loro storia…Vedremo che cosa succederà, come sempre facciamo, vi terremo aggiornati.