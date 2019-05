Selvaggia Lucarelli racconta il rapporto conflittuale col figlio adolescente (Foto)

Selvaggia Lucarelli mamma è ben più tenera rispetto al ruolo di giudice e giornalista e con suo figlio Leon c’è un po’ di conflitto, niente di così strano visto che il suo unico figlio è nell’età dell’adolescenza (foto). E’ ai microfoni di Radio Rai per I Lunatici che la Lucarelli durante la sua lunga intervista ha parlato del rapporto co suo figlio nato dal matrimonio con Laerte Pappalardo. E’ un momento difficile per Leon, ha 14 anni ed ha appena smesso di essere un bambino, ma è un momento complicato anche per la sua mamma che vive con lui questo passaggio. Niente di diverso da ciò che accade nelle altre famiglie e Selvaggia Lucarelli confida che suo figlio racconta molte bugie, che fa cose che non avrebbe mai immaginato, come falsificare la sua firma a scuola. Davvero niente di così strano ma sentirlo dire dalla voce della scrittrice che è sempre così sicura e intransigente fa anche un po’sorridere e magari tirare un sospiro di sollievo ad altre mamme che vivono la sua stessa situazione.

SELVAGGIA LUCARELLI PARLA DI SUO FIGLIO LEON, RACCONTA BUGIE E PER LEI E’ DIFFICILE DARE LE PUNIZIONI

“Ora c’è la privacy sulla sua vita, appena scrivo qualcosa il giorno dopo c’è un compagno di scuola che va a dirglielo. Ha il suo momento ribelle, è uno che racconta un sacco di palle con il viso e il volto da angelo – racconta Selvaggia– Dite che l’abbiamo fatto tutti? E ho capito, tutti tranne mio figlio lo possono fare”.

Il conflitto è in corso e da mamma ci sono che non avrebbe mai immaginato che suo figlio potesse fare. Credeva di conoscerlo fino in fondo e meglio di chiunque altro, invece il suo adorato è bravo a dire le bugie: “Tipo ti chiama la scuola e ti chiede se hai firmato tu la verifica in cui ha preso 4 in matematica. Fa le firme false”. Ha quindi aggiunto che pensava che con lui sarebbe stata più dura invece non sa gestire le punizioni, tende sempre a dargli un’altra occasione; forse questo è un errore.

