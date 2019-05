Anche Federico Mastrostefano commenta le dichiarazioni di Eliana Michelazzo e dice la sua

Non poteva mancare il commento di Federico Mastrostefano a tutto quello che sta succedendo nelle ultime ore, dopo le dichiarazioni in tv di Eliana Michelazzo. Molti conoscono la ragazza in quanto manager di Pamela Prati ma pochi sanno che il suo primo ruolo da protagonista in tv arrivò nel 2009 quando era una delle corteggiatrici di Uomini e Donne. Come molti dei volti che fanno e facevano parte della sua agenzia, Eliana Michelazzo deve la sua fama al programma di Canale 5. Lei era una delle corteggiatrici preferite di Federico Mastrostefano ma alla fine il tronista decise di scegliere la sua rivale, Pamela. Chi ha seguito il programma all’epoca ricorda che Eliana era molto amata dal pubblico, nonostante il suo carattere non facile. E si era persino pensato che potesse avere le carte in regola per diventare una tronista ma, a grande sorpresa, pochi mesi dopo la scelta, la ragazza annunciò di essersi sposata. Ed è proprio per questo che Federico non può fare a meno di commentare i fatti. Si ricorda benissimo di quello che accadde nel 2009 anche perchè Eliana, che si dichiarava innamoratissima di lui, qualche mese dopo, sposò ( in realtà non lo ha mai fatto) l’uomo della sua vita, tale Simone Coppi.

IL COMMENTO DI FEDERICO MASTROSTEFANO SULLA RELAZIONE IMMAGINARIA DI ELIANA MICHELAZZO E SIMONE COPPI

Ecco quale spiegazione si è dato Federico dopo aver ascoltato le parole di Eliana:

“Io una risposta un po’ me la sono data, del perché lei ha mandato in giro questa voce che lei è stata sposata 10 anni con un ragazzo. Io ricordo che quel giorno in cui ho scelto Pamela Compagnucci, dopo pochissimo tempo sul giornale c’era la notizia che lei si era sposata con Simone Coppi. Io ero rimasto un po’, perché dicevo ‘cavolo, sei stata un anno a corteggiarmi e dopo pochissimo tempo, due o tre settimane, leggo che già ti sei sposata!’. Secondo me questa piccola bugia secondo me l’ha detta a fin di bene, come quando due si lasciano, io rosico del fatto che mi hai lasciato e mi invento che già mi sono fidanzato con un’altra persona, giusto per non darti lo smacco del fatto che posso stare male per te. Il problema è che noi non eravamo abituati a vivere nell’ambito popolare della televisione, quindi qualsiasi cosa ci scappava in mente la dicevamo, la facevamo. (…) Neanche lei si era resa conto della gravità della cosa, cioè di farsi pubblicità e dire su un giornale ‘tanto mi sono sposata!’. Lei dopo la mia scelta risultava sposata, poi la questione è andata avanti, sono passati 10 anni e lei non è mai riuscita a tornare indietro, perché tornare indietro da queste cose è veramente difficile, specie quando tanta gente ne è a conoscenza. Nella vita succede tantissime volte quando un ragazzo e una ragazza stanno insieme, perché noi anche se non eravamo ufficialmente fidanzati era come se avessimo vissuto una storia d’amore durata 9 mesi, i sentimenti sono quelli. (…) Poi sicuramente lei è stata anche un po’ consigliata male, da tanti amici e da tante amiche, e ha continuato a nascondere questa cosa, era difficilissimo tornare indietro… e poi è successo quello che è successo. Lei ha aperto quest’agenzia, la conoscevano in tanti…”

IL COMMENT DI FEDERICO SULLA VICENDA CHE HA COINVOLTO PAMELA PRATI E MARCO CALTAGIRONE

E Federico commenta anche il Pamela Prati Gate:

“Io tante volte ho pensato che anche Pamela Prati, poveraccia, magari è stata talmente delusa da una persona che per non dargliela vinta si è inventata questa cosa che è stata lasciata. Il problema è stato che lei ha un po’ esagerato, perché lì sono entrati in ballo i ragazzini che aveva preso in affidamento, le ospitate da Barbara D’Urso… (…) Io non è che sto qui a giustificare, però a volte bisogna anche mettersi nei loro panni. Secondo me come dieci anni fa è sfuggita di mano ad Eliana questa cosa che aveva detto, è sfuggita dalle mani anche a Pamela Prati, perché non si aspettava che arrivasse a questo punto. (…) È pure un po’ cattivo scrivere commenti brutti a persone… Dobbiamo essere un po’ più buoni e cercare di capire il perché hanno detto queste cose. Io non ci posso credere che magari si sono inventati questa cosa per soldi, però secondo me Pamela Prati non è che ha tutto questo bisogno…”

