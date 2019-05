LIVE Non è la D’Urso: Eliana Michelazzo contro Pamela Prati, ecco perché Mark Caltagirone non esiste

A sorpresa Eliana Michelazzo ha deciso di vuotare il sacco e di rivelare che Mark Caltagirone – di cui ha difeso l’identità per più di un mese – ora invece non esiste. E di avere anche tutta una serie di prove e testimonianze per affermarlo con certezza. Lo fa ovviamente a LIVE – Non è la D’Urso in una intervista registrata alle 04:50 del mattino assieme ad un giornalista Mediaset.

In questa intervista Eliana Michelazzo appare affranta ma truccata di tutto punto, pronta a sfatare passo dopo passo tutte le falle attorno al finto fidanzato di Pamela Prati, alias Marco deto Mark Caltagirone. Ecco una rapida carrellata delle montature smontate dalla ex manager della showgirl sarda.

LIVE Non è la D’Urso: Eliana Michelazzo smonta Mark Caltagirone

L’intervento parte subito con una rivelazione shock: “Immagini di Pamela Prati e Mark Caltagirone insieme non esistono […] Se tu hai un compagno e lo frequenti, almeno una foto insieme ce la devi avere!”. La Michelazzo smentisce anche che Mark Caltagirone sia quell’uomo che si era mostrato di profilo in alcune foto apparse su Facebook: “No, non è lui“.

Smonta anche la voce che aveva telefonato in diretta a LIVE – Non è la D’Urso e che aveva parlato con Barbara D’Urso: “La voce che conoscevo io non era la stessa. Dopo la puntata mi era arrivato un suo video ma la sua voce era totalmente un’altra… Un attore? Non lo so ma a questo punto credo sia così…”.

Sarebbe fake anche l’anello di matrimonio che Pamela Prati aveva mostrato in una intervista a Domenica Live nel dicembre scorso: “L’aveva ritirato Pamela Petricciolo dicendo che gliel’aveva dato Mark Caltagirone“.

Quindi Pamela Prati è una vittima inconsapevole o è complice di tutto questo raggiro? “Sì e no” – replica la Michellazzo – “Ora si è svegliata dall’incubo ma ha retto il gioco“.

Insomma, lo scenario raccontato da Eliana Michelazzo è che Pamela Prati e Donna Pamela Patricciolo siano state prima l’una la vittima dell’altra e ora complici di una sorta di raggiro nei confronti di giornali e trasmissioni tv che le ospitano in cambio di un compenso. Eppure, andando avanti con le analisi, ancora molte cose non tornano…