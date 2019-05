L’aggressione con l’acido di Pamela Prati e Pamela Perricciolo: tutto inventato, parola di Eliana Michelazzo

Quante volte in tv chi ha intervistato Pamela Prati ed Eliana Michelazzo ha chiesto loro di non scherzare sull’acido, di non dire il falso su temi così seri. Quanti opinionisti in tv hanno parlato di quello che è successo sperando che tutta questa storia non fosse inventata perchè sarebbe di una gravità assurda? Quanti giornalisti hanno invitato chi di dovere a indagare? Bhe, dopo le parole di Eliana Michelazzo alla rivista Oggi ( e forse dopo quello che dirà anche dalla d’Urso stasera) qualcuno dovrà fare qualcosa. E forse le forze dell’ordine stanno giù indagando in merito. Eliana, Pamela Prati e Pamela Perricciolo hanno parlato in tv, sui social e sui giornali di ben due aggressioni subite con l’acido. Stando ai loro racconti, in un caso era stato trovato dell’acido davanti casa della Prati, nell’altro, l’acido era stato lanciato addosso alla Perricciolo. Cose che, sarebbero state denunciate a chi di dovere.

Ma dalla rivista Oggi arriva un’altra verità su questa storia. Eliana Michelazzo vuota il sacco e racconta che questa storia, è totalmente inventata.

ELIANA MICHELAZZO PARLA DELL’AGGRESSIONE SUBITA CON L’ACIDO DA PAMELA PRATI E PAMELA PERRICCIOLO

Ecco le parole di Eliana Michelazzo in merito alle presunte aggressioni con l’acido:

Si è inventata tutto, questo ora l’ho capito. Ha detto alla mia assistente che io l’avevo medicata e che le avevo fatto una fasciatura, quando io non ho mai fatto nulla del genere: il giorno dopo aveva una benda, mentre gli inquirenti hanno dimostrato che non era acido.

Dalle parole di Eliana si deduce quindi che ci sono già delle indagini in corso e che le persone coinvolte in questa vicenda, risponderanno nelle sedi opportune delle loro azioni.

Poi ha continuato:

Fra i suoi colleghi giornalisti c’è chi ha a sua volta un’agenzia. Con la scusa di aiutare le mie ex clienti, me le ha portate via, promettendo loro di farle lavorare in tv, perché fa l’autore, perché è ammanicato con i produttori. Un vero schifo. Poi quella che fa gli impicci sarei io. Qui il più pulito c’ha la rogna

Per gli addetti ai lavori, il riferimento fatto da Eliana Michelazzo è abbastanza evidente ma è chiaro che sarà il diretto interessato, qualora volesse a prendere in mano la situazione, magari con una querela. Anche se il suo nome non compare tra queste righe, comprendere a chi si riferisca, è abbastanza chiaro.

E’ bene anche ricordare che Pamela Prati, ogni qual volta è andata in tv e le sono state poste delle domande in merito, si è trincerata dietro a dei no comment che chiaramente, servono oggi per evitare il suo coinvolgimento diretto nella vicenda che potrebbe configurarsi in un reato.