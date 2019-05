Ilary Blasi è casual chic con la gonna a pois e le sneakers griffate (Foto)

Gli outfit di Ilary Blasi fanno sempre chiacchierare, la conduttrice vanta di certo grande originalità e questa volta per una pausa shopping è casual chic con l’abbinamento scelto (foto). Passeggiata sotto il sole per Ilary Blasi che a Roma approfitta della bella giornata per indossare una gonna in raso azzurro a pois neri lunga fino a metà polpaccio. Uno stile che guarda al passato ma a cui abbina delle sneakers non solo trendy ma anche griffatissime: Alexander McQueen. Può già bastare questo quindi Ilary Blasi fa la scelta giusta e abbina una t-shirt nera semplicissima. Altro tocco colorato è la clutch firmata da Mia Bag e il colore è l’amato fucsia, altra tendenza di questa primavera – estate 2019. Così la conduttrice del Grande Fratello non passa di certo inosservata nemmeno per le strade della Capitale, ma c’è anche Francesco Totti intanto impegnato in altro, anche lui sotto i riflettori.

ILARY BLASI PASSEGGIATA E SHOPPING DA SOLA A ROMA ED E’ CASUAL CHIC IL SUO LOOK SOTTO IL SOLE

Francesco Totti intanto è sul set impegnato per le riprese del documentario che racconterà la sua storia. Le riprese sono iniziate e l’ex capitano della Roma adesso è di certo un po’ più assente da casa. Totti è felicissimo di questa nuova esperienza e sua moglie non può che provare la stessa emozione per il suo nuovo progetto.

E’ stato proprio Totti a dare l’annuncio dell’inizio delle riprese del suo documentario. Seduto sul prato dello Stadio Olimpico di Roma con un ciak in mano, con lui c’è il regista Alex Infascelli. Sono iniziate le riprese del documentario tratto dal libro Un Capitano scritto dall’ex calciatore con Paolo Condò. Tutti orgogliosi di Totti, soprattutto la sua Ilary e di certo chi ha seguito capitan Totti in tutte le sue partite non ved l’ora di emozionarsi ancora.