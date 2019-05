Emanuela Folliero a Storie Italiane racconta del suo Mark Caltagirone: i dettagli dell’inganno

Nella puntata di Storie Italiane del 31 maggio 2019, Eleonora Daniele ha fatto una lunga chiacchierata in compagnia di Emanuela Folliero che ha voluto condividere con il pubblico qualcosa che le è capitato. Visto che nelle ultime settimane non si parla d’altro, anche lei ha voluto raccontare di un contatto con una persona che a quanto pare non esisteva. Anche lei ha avuto il suo Mark Caltagirone? La Folliero racconta i dettagli nel salotto di Storie Italiane.

Ma nel suo caso non c’era un imprenditore bensì un personaggio famoso in tutto il mondo. La persona che l’ha contattata diceva di essere niente poco di meno che, Pierce Brosnan.

EMANUELA FOLLIERO E LE TRUFFE ON LINE: CONTATTATA DAL SEDICENTE PIERCE BROSNAN

Ed ecco come la Folliero ha raccontato di questo raggiro:

Mi hanno contattata 12/13 anni fa circa, mi arriva un’email attraverso il mio sito, mi ha raccontato la sua storia che sua moglie era morta di tumore. Ho iniziato a rispondere anche assieme a dei miei amici a cui avevo raccontato la storia. Voleva sapere se io avevo conoscenze per comprare casa in Toscana, poi ad un certo punto gli ho chiesto “Mandami una foto tua con un disegno con una mela o un frutto”. Passano due giorni e mi arriva la foto di Pierce con un foglio con una mela, a quel punto ho iniziato a pensare seriamente che fosse Pierce …

La Folliero però è andata a fondo a questa storia, capendo che c’era puzza di bruciato.

Ha iniziato a chiedermi delle foto mie, non del sito, poi ha proseguito a parlare della casa e secondo me stavano cercando dei soldi. Ho dato le email a delle persone che si intendono di queste cose, e dopo due giorni è venuta fuori che era una donna che viveva in Italia e che era stata già incriminata per truffe e raggiri.

E dopo aver capito tutto la Folliero ha chiuso così questo legame:

Io a quel punto ho scritto a Pierce e gli ho detto: “Preparati che la casa è stata trovata però ha le sbarre, portati le arance punto”.

E si chiude con un commento relativo al Pamela Prati Gate:

Quando si toccano i bambini… io mi sono fatto un’idea, hanno usato un mezzo molto potente che è il web e che gli si è rivolto contro, avranno per sempre una sorta di ergastolo internet, il loro nome e cognome digitato farà sempre venire fuori la storia della Prati