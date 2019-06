Michelle Hunziker prova costume perfetta e confida di aver trovato l’elisir (Foto)

Michelle Hunziker anticipa l’estate e fa la sua prova costume, ovviamente felice confida anche che forse ha trovato il suo elisir, ha scoperto l’elisir (foto). E’ per uno shooting che la Hunziker si è messa in costume davanti all’obiettivo e al settimanale F racconta delle sue energie e di quanto sia felice. E’ l’eterna ragazzina, sempre bellissima, sempre con il sorriso, ma sappiamo bene che il periodo buio l’ha affrontato anche lei. E’ proprio per questo che oggi può parlare di elisir. Si gode tutto di questa vita, della sua seconda possibilità iniziata con l’incontro con Tomaso Trussardi. Nessuna favola senza litigi e senza problemi, la showgirl e conduttrice aggiunge che sarebbe impossibile vivere diversamente. Niente turba più la sua vita e se la prima cosa che notiamo è il suo splendore, la sua bellezza esteriore, al resto ci pensa lei e le sue confidenze la fanno apprezzare ancora di più.

MICHELLE HUNZIKER MERAVIGLIOSA RACCONTA LA SUA FELICITA’ E NON E’ SOLO PER LA PROVA COSTUME

Promossa a pieni di voti in bikini o in abito da sera, in versione mamma al parco e donna innamorata del suo principe azzurro, ma qual ‘ l’elisir scoperto da Michelle Hunziker? “Mi sveglio la mattina, guardo le bambine che stanno bene, penso ad Aurora che sta facendo il suo percorso, all’uomo con cui ho ricominciato daccapo quando non mi sembrava più possibile e mi sento felice nella mia pelle, mi godo fino in fondo questo premio della vita” confida aggiungendo che è felice e si sente piena di energie.

Non potrebbe essere diversamente. Sarà in tv fino a fine giugno e poi andrà in vacanza. Tutte le mattine si sveglia accanto al suo Tomaso che definisce “fico”: “Camminare insieme non significa che il cielo sopra sia sempre sereno. Noi siamo partiti litigando ma tenendoci per mano, abbiamo percorso parecchi chilometri”. Li abbiamo anche visti litigare tra le pagine del gossip ma non c’è niente di strano: “E chissà quante volte lo faremo ancora. Come tante coppia, e allora? Che rapporto è quello in cui non ci si scontra? I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica. Prova ne sia che dopo nove anni siamo ancora qui. E che ci amiamo tantissimo”.