Samanta Togni a Vieni da me: dai problemi alimentari all’amore con Cristian Panucci

Samanta Togni anche nell’edizione di Ballando con le stelle che si è da poco conclusa, è stata protagonista al fianco di Enrico Lo Verso. Oggi invece ha parlato della sua vita privata tra amori e problemi, nella puntata di Vieni da me. Il pomeriggio del 10 giugno 2019, la maestra di ballo, si è confessata nel salotto di Caterina Balivo, dove ha parlato anche di un periodo molto brutto della sua vita, complicato e difficile.

E poi spazio anche alle confidenze sull’amore: dopo averlo conosciuto a Ballando con le stelle nel 2011, Samanta aveva incontrato di nuovo a una cena a Terni Christian Panucci e da quel momento non si sono più lasciati. I due stanno insieme da due anni e progettano qualcosa di bello e duraturo. L’ex calciatore infatti aveva partecipato a Ballando con le stelle ma tra lui e la maestra ( che però non era la sua insegnante) non c’era stato il classico colpo di fulmine a quanto pare.

Noi stiamo insieme da due anni e mezzo. Ci siamo conosciuti a Ballando con le stelle, ma non ballavamo insieme e lì non è successo nulla. Poi la vita me l’ha riproposto, ha allenato la Ternana che è la squadra di calcio della mia città. Samuel Peron, che era rimasto in contatto con lui, ha organizzato una cena a Terni e poi piano piano, col tempo, ci siamo conosciuti

Queste le parole di Samanta nel salotto di Vieni da me.

SAMANTA TOGNI E I DISTURBI ALIMENTARI: A VIENI DA ME PARLA DELLA SUA LOTTA CONTRO L’ANORESSIA

La maestra di Ballando racconta quindi uno dei periodi più complicati della sua vita.

Io ho avuto problemi alimentari, che sono molto comuni nel mio mondo, perché abbiamo degli ideali di perfezione, di magrezza, eccessivi. Non ti mettevano sulla bilancia ma ti squadravano. Le mie forme erano sempre troppe, quindi cercavo di dimagrire: a volte quando ci sono questi problemi ci sono delle richieste di attenzioni. La mia richiesta veniva da un momento familiare tra i miei genitori non positivo. Poi però è arrivato mio figlio e ho recuperato il rapporto con il cibo, con la vita…

Questo il racconto fatto da Samanta a Caterina Balivo che le ha chiesto come sia stato possibile uscire dal tunnel nel quale era entrata. La maestra di ballo ha spiegato che è stato tutto naturale perchè con l’arrivo di suo figlio le esigenze e le priorità erano cambiate e in poco tempo ha recuperato la salute.