Francesca Fioretti, un altro viaggio con la piccola Vittoria e sono meravigliose le sue parole (Foto)

Francesca Fioretti è partita per un altro viaggio e con lei c’è sempre la sua piccola Vittoria, la figlia nata dalla storia d’amore spezzata con Davide Astori (foto). Magari se non fosse accaduto il dramma che tuti conosciamo Francesca sarebbe partita con Davide e ovviamente avrebbero portato con loro la bimba, come già avevano fatto per altri viaggi. Un viaggio fino in Giordania, una scelta particolare, soprattutto se viaggi con una bambina così piccola. E’ bellissima come sempre Francesca Fioretti e finalmente sorride. Ha sofferto tanto e continua a provare il dolore per tutta la felicità che gli è stata strappata via in un attimo ma ha con lei l’amore più grande. Vittoria è fortunata, la sua mamma non solo è tenera e affettuosa ma la sta crescendo forte e già con tante cose viste con i suoi occhietti. A chi le ha chiesto la meta scelta per questo nuovo viaggio ha risposto “In Giordania” meravigliando tutti perché non è certo la vacanza rilassante che desiderano in genere le mamme con i figli piccoli. La sua risposta al perché la Giordania è meravigliosa.

FRANCESCA FIORETTI IN GIORDANIA CON LA FIGLIA VITTORIA

“Porto Vittoria a stupirsi vedendo il mondo” e non c’è altro da aggiungere, il resto lo dice nei due scatti che ha pubblicato sul suo profilo social. A febbraio dello scorso anno la sua vita era normale, erano felici tutti e tre insieme, lo dimostrano le foto su Instagram: le manine di Vittoria che giocano in cucina con la sua mamma, poi il vuoto fino ad ottobre, il silenzio.

“Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d’amore” i versi di Alda Merini scelti da Francesca Fioretti nel suo primo post dopo la morte di Astori. Poi un po’ alla volta per amore di Vittoria sta ricominciando a vivere attraverso le sue passioni più grandi e i viaggi che erano parte dei loro sogni.