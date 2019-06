Laura Chiatti non è pronta per la prova costume e scatta la polemica (Foto)

Sono tutte pronte le vip per la prova costume? Non tutte perché Laura Chiatti non sembra per niente soddisfatta della sua forma fisica però ha commesso l’errore di dichiararlo sui social (foto). Per l’attrice il sostengo dei fan ma mentre lei confessa che ci vorrebbe un miracolo per la prova al mare ecco che arrivano gli insulti. Non c’è dubbio che Laura Chiatti sia bellissima e magra ma siamo donne e ognuna di noi vorrebbe vedersi sempre al meglio ma la prova costume è difficile e fa paura a molte, soprattutto se nei mesi freddi si è fatto ben poco per arrivare in forma perfetta in spiaggia o in piscina. Nessun perdono per l’attrice moglie di Marco Bocci quando ha confidato che la sua prova costume è rimandata al prossimo anno come ogni anno e allo stesso tempo ha chiamato il personal trainer di suo marito.

LAURA CHIATTI BOCCIATA ALLA PROVA COSTUME?

Si è bocciata da sola la splendida attrice umbra che a 36 anni parla già di miracolo ma in realtà sembra che ogni anno è molto critica con se stessa: “Quando ti accorgi che anche quest’anno la prova costume è rimandata al prossimo anno e, per non accettare la realtà, chiami il personal trainer di tuo marito minacciandolo che entro agosto deve fare il miracolo” questo il commento della Chiatti alla sua foto in abbigliamento sportivo, pronta al duro allenamento.

Le amiche le ricordano che invece è perfetta, pazzesca anche senza fare ginnastica. “Quando voi magre dite così siete odiose. Mettetevi 30 kg di sovrappeso e poi forse avete un motivo per lamentarvi” scrive una follower che non la perdona mentre un’altra l’accusa di volere solo ricevere complimenti e infine il colpo di grazia: “E poi l’anoressia cresce… E quasi il 90% delle persone che soffrono di questa patologia gravissima, muore… E tutto per colpa vostra, voi gente che cercate il vostro complimento quotidiano, che il primo pensiero è contare i ‘like’… Voi che ispirate milioni di ragazzine ad essere snelle e magre, non rendendovi conto del grave danno che apportate, facendo sentire disadattate le ragazzine che da una 46 passano a una 36…”.