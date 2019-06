Pamela Prati rinasce in estate con una foto sui social ma è costretta a cancellare i commenti

Ricomincio da me, si usa dire in questi casi. E probabilmente è quello che Pamela Prati vuole fare dopo tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Potrà forse cercare di convincere le persone che la seguono, se lo vorrà, di essere solo una vittima in questa vicenda. Avrà modo e tempo visto che nelle prossime settimane almeno sul piccolo schermo, calerà il sipario su questa vicenda vista l’assenza dei programmi che si sono occupati di questa storia. Oggi Pamela Prati rinasce e lo fa pubblicando una foto sui social ma non tutto va come la show girl vorrebbe. Sono davvero molto poche le persone che credono alle sue parole e che riescono a riconoscere in lei una persona sincera. Non a caso la Prati è stata costretta a cancellare decine di commenti di chi usa i social per sfogarsi, per liberare la rabbia, per insultare.

Ricordiamo, come sempre facciamo dal nostro sito, che nulla giustifica la violenza, sia verbale che fisica e nessuno di noi è autorizzato in nessun modo a minacciare, insultare e offendere via social network.

PAMELA PRATI INIZIA LA SUA RINASCITA CON UN POST SUI SOCIAL: SI VOLTA PAGINA?

Una rinascita quella di Pamela Prati che sarà difficile. Nonostante infatti la show girl abbia raccontato la sua versione dei fatti, specificando di essere una vittima in questa vicenda, di esser stata plagiata, i racconti delle altre persone coinvolte in questa storia la smentiscono spesso. E tutto lascia pensare che in questa triste vicenda, la Prati, fosse coinvolta in prima persona. Ma, come detto anche dalla Perricciolo e della Michelazzo, visto che il limite è stato superato, si discuterà di tutto questo nelle sedi opportune.

Ci auguriamo davvero che tutte le persone coinvolte in questa vicenda decidano di raccontare per il loro bene soprattutto, la verità su questa triste storia. Una brutta, bruttissima storia fatta di ricatti, minacce, menzogne e molto altro.

