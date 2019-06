L’ex fidanzato di Pamela Prati fa un appello alla show girl: ecco le sue parole

Della storia d’amore tra Francesco Cordova e Pamela Prati sappiamo ben poco. Quando la show girl era entrata nella casa del Grande Fratello Vip stava proprio con questo ragazzo ma ha fatto solo alcuni accenni in televisione nel corso delle varie interviste. La loro storia, almeno secondo quello che racconta oggi Francesco a Diva e Donna, è stata molto importante. Sette anni d’amore, dal 2010 al 2017 che sono poi finiti, per mancanza di passione nel rapporto. Oggi l’ex di Pamela Prati, che senza nessun dubbio si schiera dalla sua parte. Le fa anche un appello.

L’APPELLO DELL’EX FIDANZATO DI PAMELA PRATI A DIVA E DONNA: ECCO LE SUE PAROLE

Francesco Cordova, dalle pagine di Diva e Donna, ha lanciato quindi questo appello:

“Pamela, torna da me: chiamami, torna, mi manchi e voglio aiutarti. Hai bisogno di un uomo che ti protegga e quello sono io. Tu lo sai… Ci siamo amati per sette anni e sei stata la donna più importante della mia vita: so che sei solo una vittima di una situazione più grande di te e della cattiveria delle persone. Il nostro era un sentimento importante e che non si può cancellare. Ora vorrei dirle di chiamarmi: hai bisogno di me, ne sono sicuro, torna. […] Come sono sicuro che lei non è complice di nulla, ma solo una vittima.”

Molto strano che tutte queste persone non riescano a mettersi in contatto telefonicamente o via social con la Prati e debbano lanciare appelli sulle pagine dei giornali. Ma tant’è…

“Ci siamo conosciuti in discoteca nel 2010. Un vero colpo di fulmine. Nel buio ho visto i suoi occhi brillare e mi sono avvicinato: non l’avevo riconosciuta subito. Ci siamo conosciuti e amati molto, contro tutto e tutti.

Il sentimento è cambiato: abbiamo vissuto un periodo difficile e lei è entrata nella casa del ‘GF Vip’. Ci siamo lasciati perché non c’era più passione”.

Pamela Prati risponderà all’appello del suo ex o continuerà a godersi i giorni di solitudine che sta vivendo da qualche settimana dopo il caso Marco Caltagirone?

