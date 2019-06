Rocio Morales confida che il suo corpo è cambiato dopo le due gravidanze ma le sta bene così (Foto)

Rocio Munoz Morales sta vivendo con Raoul Bova un periodo meraviglioso, mamma fortunata di due bellissime bambine e non c’è niente che possa oscurare la loro felicità (foto). In un’intervista si è lasciata andare parlando di tante cose, anche della bellezza, quella che quando era una ragazzina sembra non le appartenesse. Ha confidato del suo corpo cambiato dopo le due gravidanze e tanto altro, anche del sogno di sposare un giorno il suo Raoul. E’ sempre bellissima Rocio, certo il corpo di una donna cambia dopo la nascita di un figlio ma lo nota solo lei perché a noi sembra sempre perfetta. Non ne fa un cruccio, si accetta e le va benissimo così come è oggi. L’attrice spagnola racconta com’era da ragazzina, confida che era bruttina. Stentiamo a crederle ma lei aggiunge i dettagli si descrive. Oggi invece è felice per ogni cosa raggiunta e spiega anche quanto sia semplice per lei passare dal senza trucco in jeans e maglietta al look da vamp.

ROCIO MORALES SOGNA IL MATRIMONIO CON RAOUL BOVA MA SARA’ DI CERTO A SORPRESA

“Sarebbe bello sposarsi e le recenti nozze della principessa Charlotte Casiraghi con il produttore Dimitri Rassam mi hanno dato la voglia di organizzare una cerimonia altrettanto romantica. Ma non facciamo piani. Magari ci sposeremo quando nessuno se lo aspetta. Raoul è capace di sorprendermi” ha commentato al settimanale Grazia. Adora Raoul Bova e spiega che non è solo bello e affascinante ma è una bellissima anima.

Possibile che adolescente si sentisse brutta? Rocio racconta il motivo: “Mi sentivo brutta, ma lo ero davvero: magra come uno spaghetto, senza forme, troppo alta e con le sopracciglia spesse. Oggi mi accetto per quella che sono, con pregi e difetti. Ho imparato a giocare con la mia immagine e se nella vita di tutti i giorni vado in giro senza trucco e in jeans, posso improvvisamente trasformarmi in una vamp”. Ha poi aggiunto che è cambiata fisicamente diventando mamma:“Dopo la nascita delle bambine il mio corpo è cambiato, ma mi sta bene così, sono in pace con me stessa”.