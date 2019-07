Meghan Markle per la prima volta senza tacchi non si preoccupa dell’altezza, è la più bassa tra i reali (Foto)

Per la sua seconda uscita ufficiale da mamma Meghan Markle accanto ad Harry è apparsa con le ballerine ai piedi, senza tacchi, per la prima volta (foto). Quanto è alta Meghan Markle? E’ la più bassa tra i reali inglesi, escludendo la regina Elisabetta che è di pochi centimetri più bassa. L’ex attrice è scesa dai suoi tacchi per presenziare alla partita di baseball tra New York Yankees e Boston Red Sox, chic come sempre e per la prima volta non ha avuto alcun problema a mostrare i 20 centimetri di differenza tra lei e il principe Harry. 165 centimetri non sono pochissimi ma i 185 del principe inglesi si notano senza i tacchi della duchessa. Poco importante, da quando è mamma la Markle sembra più rilassata, si sta godendo la sua maternità e appare ancora poco, è ancora nel pieno del suo congedo. L’abito indossato per l’occasione non poteva che essere firmato, questa volta ha scelto Stella McCartney e per la prima volta le scarpe basse Deneuve Aquazzaurra.

QUANTO SONO ALTI I REALI INGLESI?

Bellissima Meghan Markle per questa uscita a sorpresa di cui avevamo già visto varie immagini, compresi i deliziosi regali che le due squadre hanno fatto al piccolo Archie. Ancora qualche chilo in più dopo la gravidanza ma è normalissimo e lei è un vero incanto. Di certo i tacchi slanciano la figura ma la scelta delle ballerine per assistere alla partita è stata quella giusta. In gravidanza ha sempre indossato i tacchi alti per non evidenziare che è la più bassina. Kate Middleton è alta ben 175 centimetri e il principe William addirittura 191.

Anche Camilla Parker Bowles è più alta della Markle con i suoi 173 centimetri e Carlo è poco più alto di sua moglie, 178 cm. Solo la Regina Elisabetta è più bassa di tutti con i suoi 163 cm.