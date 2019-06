Meghan Markle ed Harry insieme per gli Invictus Game con un regalo speciale per Archie (FOTO)

Si parla tanto nelle ultime settimane di Harry e Meghan e della loro mania di cambiare le tate al piccolo Archie, sembrerebbe proprio che i due non ne abbiano ancora trovata una perfetta. Ma Harry e Meghan non si curano delle chiacchiere anche perchè se i membri della famiglia reale dovessero credere a quello che si legge sui giornali, neppure uscirebbero di casa! I due invece sono apparsi in splendida forma, sorridente uniti più che mai nella serata dedicata agli Invictus Game ieri, 29 giugno 2019 a Londra. E anche se il piccolo Archie non era con loro, la coppia ha trovato il modo per fare un piccolo omaggio al bambino.

HARRY E MEGHAN DI NUOVO INSIEME IN PUBBLICO: ECCO LE FOTO DELLA SERATA

La Invictus Games Foundation è l’ente di beneficenza internazionale che sovrintende lo sviluppo dei giochi Invictus, un evento internazionale multi-sportivo a cui partecipano personale di servizio armato e veterani feriti, feriti di guerra o malati. Si celebra il potere dello sport nel recupero e come può aiutare, fisicamente o psicologicamente, coloro che soffrono di infortuni o malattie.

La parola “invictus” significa “non conquistato” – incarna lo spirito combattivo dei concorrenti.

La Invictus Games Foundation ha una squadra che partecipa al # Softball60 di Londra, la serie di softball sociali costruita per la città che mira a introdurre lo sport a un nuovo pubblico e dimostrare che si tratta di uno sport inclusivo. Harry e Meghan non potevano mancare per dare il loro sostegno. E, come avrete visto nella nostra gallery, hanno anche ricevuto un regalo speciale per il piccolo Archie, una maglietta con il suo nome.

Meghan per l’occasione ha indossato un abito nero corto fino al ginocchio. La bella duchessa del Sussex sembra ancora segnata dalla gravidanza ma è davvero bellissima al fianco di Harry che sorride ogni volta rivolge il suo sguardo verso di lei.