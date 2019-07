Il dolore della madre di Giulia Salemi sui social: “Mio nipote e mio fratello sono stati uccisi”

Non è passato inosservato un post della mamma di Giulia Salemi sui social. Fariba, che è seguitissima sul suo profilo Instagram ha postato qualche giorno fa, probabilmente dopo esser stata in Iran, alcune foto per ricordare suo nipote e suo fratello. Un dolore grandissimo per la mamma di Giulia Salemi che ha rivelato qualcosa del passato della sua famiglia. Pare infatti che sia il suo piccolo nipotino che suo fratello siano stati uccisi.

Tantissimi i messaggi di affetto quelli che sono arrivati a Fariba che ha chiesto a tutte le persone che la seguono una preghiera per due persone a lei care che purtroppo non ci sono più.

IL DOLORE DELLA MAMMA DI GIULIA SALEMI CHE PREGA PER SUO FRATELLO E SUO NIPOTE MORTI

Ecco le parole di Fariba sui social:

Mio nipote è stato ucciso, qualche anno fa😢 non sappiamo chi l’ha ucciso, anche suo padre non che mio fratellino è stato ucciso un anno prima di suo figlio!

Presumiamo che il figlio aveva scoperto chi è assassino di suo padre, (perché ogni giorno era in suo ricerca) e assassino ha ucciso anche lui, per non farlo parlare😥😭😢

Oggi a loro ricordo vi chiedo umilmente di fare una preghiera per loro anima; Iraj e Amir Hosseine Mohammad Tehrani 🙏🏼🕌💒 questo è la tomba di mio fratello

E ancora mostrando il volto del suo nipotino

Mio nipote è stato ucciso, qualche anno fa😢 non sappiamo chi l’ha ucciso, anche suo padre non che mio fratellino è stato ucciso anno precedente di suo!

Oggi a loro ricordo vi chiedo umilmente fare una preghiera per loro anima; Iraj e Amir Hosseine Mohammad Tehrani 🙏🏼🕌💒 questo invece è mio nipote alcuni anni prima del uccisione 😭😭😭

Un pensiero anche da parte nostra per Fariba e il dolore rivissuto in questi giorni. Perdere un fratello e un nipotino così piccolo è sicuramente un duro colpo da sopportare.