Sandra Milo confida che vorrebbe morire dopo i suoi figli, il motivo lascia senza commento (Foto)

E’ pensiero comune a tutti che sopravvivere ai proprio figli è la cosa più atroce che un genitore possa vivere e da qui inizia invece il desiderio di Sandra Milo (foto). Nel ciclo della vita normalmente sono i figli che danno l’ultimo saluto ai propri genitori, quante volte nel venire a conoscenza della morte di una persona giovane pensiamo al dolore della famiglia, della madre e del padre. Sandra Milo pensa invece al dolore dei figli nel momento della morte di chi li ha messi al mondo ed è questo e non solo questo che vorrebbe evitare. L’attrice e conduttrice ha rilasciato un’intervista a Radio Corriere tv in cui non solo ha parlato della sua partecipazione al programma di Pierluigi Diaco Io e te ma anche del suo sogno di vivere ancora tanti anni, più dei suoi figli. Lasciano di stucco le sue parole, a 86 anni la Milo confida che sogna di vivere “ancora tanti anni e di morire dopo i miei figli”. Un’affermazione, addirittura un desiderio che se non spiegato è davvero sgradevole.

E’ chiaro che desidera che i suoi figli vivano a lungo e spiega: “Non voglio che soffrano per la mia morte. E vorrei essere loro vicina nel momento in cui se ne dovranno andare. Io non ho paura di morire, loro sì, quindi vorrei stare loro vicino e dire di stare tranquilli, che li raggiungerò presto”.

Così si è raccontata ancora una volta la Milo lasciando in ognuno la domanda se si è troppo egoisti o troppo altruisti nel volere che il ciclo della vita resti inalterato. In realtà immaginiamo che l’attrice desideri di vivere davvero altri 100 anni semplicemente per evitare un dolore immenso ai suoi figli. Ciò che appariva una frase terribile si è invece trasformato nella protezione che una madre desidera per i suoi figli anche se ormai adulti.

