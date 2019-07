Caterina Balivo che sventola nella serata dei palinsesti Rai: sensuale ed elegante sorprende come sempre (FOTO)

Grande serata ieri a Milano per tutti i protagonisti della prossima stagione televisiva. Non poteva mancare Caterina Balivo che dal 9 settembre torna con la seconda edizione di Vieni da me. Il programma di Rai 1 confermato per la prossima stagione televisiva si rinnova e Caterina è già al lavoro, insieme alla sua squadra, per trovare altre idee che possano conquistare il pubblico della rete. Ma per una serata via il taccuino degli appunti: anche Cenerentola va al ballo! E che sventola ieri Caterina Balivo con un abitino nero aderente che giocava sul vedo non vedo. Tacchi alti, ai quali non rinuncia quasi mai, e una acconciatura che sa di passato, che ci riporta indietro nel tempo. Anche questa volta Caterina Balivo non passa inosservata ed è come sempre, regina di look.

CATERINA BALIVO BELLISSIMA NELLA SERATA DEI PALINSESTI RAI: ECCO IL LOOK SCELTO

Ed ecco alcune delle foto che ci mostrano le scelte di look fatte ieri da Caterina Balivo

Non ha svelato molti particolari sul look scelto per la serata di presentazione dei palinsesti Rai la Balivo ma immaginiamo che nei prossimi giorni potrebbe raccontare qualcosa in più sul suo blog. Il suo look total black e questo chignon basso dal sapore retrò hanno davvero conquistato tutti e quando Caterina è passata davanti ai fotografi gli obiettivi erano tutti per lei.

La serata poi si è conclusa con una fuga romantica insieme a suo marito. La Balivo ha postato delle storie mostrando una cenetta romantica a base di tacos dopo la presentazione dei palinsesti in compagnia di suo marito.

E dopo una serata di divertimento si torna al lavoro: c’è una nuova edizione di Vieni da me da preparare. Riunioni ma anche mare e tempo da trascorrere in famiglia nell’estate di Caterina Balivo.

