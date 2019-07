Letizia di Spagna perfetta con i suoi look estivi ma è davvero magrissima (Foto)

Anche Letizia Ortiz non sbaglia un abito, nemmeno le scarpe o altro, la regina di Spagna con o senza il re Felipe è sempre perfetta nei suoi outfit (foto). Amatissima anche perché proprio come Kate Middleton è capace di riciclare gli abiti per le diverse occasioni, in più entrambe hanno in comune anche la passione per gli abiti low cost. Per la regina Letizia di Spagna c’è sempre l’agenda fitta di impegni ed è importante scegliere cosa indossare badando alle lunghezze, ai colori, alle scarpe da abbinare. Sorriso sempre presente, capelli in ordine, make up senza eccessi e notiamo anche che non ha una gran passione per le unghie. Avrà di certo poco tempo per far tutto e mentre si prepara per la partenza con re Felipe e le figlie per Palma di Maiorca diamo un’occhiata al suo guardaroba. Il vestito corallo l’ha indossato più volte ma sempre delizioso, così come i pantaloni scelti ma sono le scarpe fucsia la scelta più bella.

LETIZIA DI SPAGNA PRIMA DELLE VACANZE NON SBAGLIA UN OUTFIT

Forse è davvero un po’ troppo magra, immaginiamo non sia voluto perché altrimenti qualche chilo in più la renderebbe ancora più bella. Abitino rosa pallido Asos Design per partecipare al convegno dell’Aecc per la settimana della lotta al cancro ed è un abito di 96 euro, già indossato ma sempre incantevole. Questa volta reso più vivace dalla pochette e dalle décolletées fucsia.

Per la visita al monastero di Yuso invece riappare l’abito corallo floreale e poi ancora l’abito celeste aderente, quindi il top con i pantaloni glicine. Non c’è dubbio che le sue scelte siano sempre giuste e che adori le décolletées in ogni suo colore. La famiglia reale sta per partire per la residenza estiva a Palma di Maiorca, daremo così un’altra occhiala al guardaroba di Letizia Ortiz.