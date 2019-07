Prova costume anche per Federica Panicucci, in bikini a Forte dei Marmi anche questa estate 2019 (Foto)

Questa estate Federica Panicucci per la prova costume in bikini ci ha fatto attendere un po’ di più ma alla fine è arrivata e come sempre è promossa a pieni di voti (foto). In bikini sul suo profilo Instagram la Panicucci fa impazzire tutti, 52 anni il prossimo 27 ottobre ed è così bella e vera da apparire ancora una volta strepitosa. Nessun seno rifatto, i bikini che possono indossare in genere solo le giovanissime ma lei come una modella ne sfoggia ogni estate di bellissimi grazie al suo fisico perfetto. La conduttrice di Mattino Cinque supera a pieni voti l’ennesima prova e se in passato in spiaggia a Forte dei Marmi era difficile fotografarla senza il copricostume, adesso è lei che posta le foto sui social mostrandosi fiera del suo corpo da 50enne. Federica Panicucci ha più volte dichiarato che non segue una dieta particolare, che è nata magra, ha la fortuna di avere un metabolismo veloce che le fa bruciare le calorie ma che in inverno pesa qualche chilo in più, poi con l’arrivo del caldo fa più attenzione ed è perfetta per il bikini.

FEDERICA PANICUCCI IL SEGRETO PER LA SUA PANCIA PIATTA

Pancia piatta, addominali scolpiti, gambe snelle e se è vero che non fa diete particolare è di certo vero che sta attenta all’ago della bilancia, alle porzioni. Ha eliminato i fritti, dolci e gli alcolici, ogni tanto si concede la pizza, quindi la sua è un’abitudine alimentare sempre corretta.

In più fa sport, non è una vera patita della palestra ma ogni volta che ne ha bisogno si allena, senza esagerare. Tutto questo, alimentazione corretta e un po’ di allenamento, sono costanti che regalano a lungo termine un fisico come il suo. L’estate è lunga è di certo la Panicucci ci regalerà tanti altri outfit in spiaggia, non solo bikini.