Carmen Russo in vacanza con la piccola Maria che la fa cadere in piscina, quanto amore con lei (Foto)

Sta per compiere 60 anni Carmen Russo e in bikini anche questa estate 2019 è sempre in forma perfetta, merito di certo della danza ma anche della piccola Maria (foto). La figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ha sei anni e dal primo istante ha portato amore immenso in famiglia, è stata desideratissima e alla coppia non importavano le critiche che ricevevano. Per qualcuno erano troppo “anziani” per mettere al mondo una figlia ma osservandoli sul profilo social della showgirl c’è solo felicità e nessun errore. Maria come tutti i bimbi della sua età è una vera monella e in vacanza in questo periodo con mamma e papà più che fare rilassare Carmen Russo si diverte col papà a farle qualche scherzetto. Carmen era distesa a bordo piscina per rilassarsi sotto il sole, Maria complice il suo papà in un attimo l’ha fatta scivolare in acqua. La reazione della ballerina è stata dolcissima, ha tentato di sgridarla ma poi l’ha riempita di baci e coccole.

CARMEN RUSSO IN BINI A QUASI 60 ANNI E’ SEMPRE IN GRAN FORMA

E’ una mamma giocherellona e ovviamente tanto innamorata di sua figlia che è davvero bellissima e dolcissima. Ovvio che anche Enzo Paolo Turchi sia pazzo della sua Maria ma lui appare meno sui social preferendo mostrare le sue due donne. Costumi coloratissimi, capelli sempre biondi e corti ed energia da vendere. In vacanza non hanno tempo per annoiarsi e Carmen continua ad augurare a chi la segue una meravigliosa estate.

Sembra preferiscano sempre la piscina ai bagni in mare, forse perché Maria è piccola e sono più sereni in spazi limitati. Come sempre c’è da ammirarli, tra lavoro, tv, allenamenti e scuola di danza adesso un po’ di relax per ricaricarsi e godersi ogni istante della loro splendida famiglia.