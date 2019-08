Paola Perego che nonna a Formentera con un bikini perfetto (Foto)

Paola Perego è diventata nonna davvero giovanissima, adesso ha 53 anni e il suo nipotino a novembre compirà il primo anno di vita, lei intanto a Formentera è un vero schianto in bikini (foto). Si chiama Pietro l’ometto che la fa impazzire di gioia, è il figlio della sua adoratissima Giulia, avuta dall’ex marito Andrea Carnevale. A Formentera questa estate è volata non solo con Lucio Presta ma anche con la figlia, il genero e ovviamente il nipotino e la Perego non ha occhi che per lui. Lo fa mangiare, addormentare, lo coccola gioca con lui in acqua, gli racconta tante cose e ovviamente come tutti i nonni desidera viziarlo. Intanto, Lucio Presta invece non ha occhi che per Paola, è non ha torto perché lei è una vera bellezza, anche se non si mostra mai in costume a figura intera, tende a coprirsi, l’ha sempre fatto.

PAOLA PEREGO BELLISSIMA IN BIKINI

Paola Perego racconta gli attacchi di panico e come li ha superati

Se il piccolo Pietro vuole quattro gelati nonna Paola Perego gli comprerà quattro gelati e con gioia, questo ha confidato con soddisfazione un po’ di tempo fa spiegando che il tempo di educare per lei è passato, l’ha fatto con i die figli e adesso non vuole farlo con il nipote. E’ il bello di essere nonni, si vizia e basta, al resto ci pensano i genitori, ci pensa sua figlia.





E’ pazza di gioia Paola Perego ed ha tutte le ragioni per esserli, innamorata, amata, tanti desideri realizzati, anche se forse non pensava di diventare nonna così presto, ma è stato dal primo istante in cui l’ha saputo tutto così meraviglioso. Al suo nipotino Pietro dedica ogni momento libero, c’è sempre ogni volta che sua figlia e suo genero glielo chiedono.





Paola Perego che nonna a Formentera con un bikini perfetto (Foto) ultima modifica: da