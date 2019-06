Paola Perego racconta gli attacchi di panico e cosa ha fatto per superare tutto (Foto)

Nessuna vergogna e non deve averne Paola Perego nel raccontare degli attacchi di panico di cui ha sofferto in passato, lo fa anche per aiutare gli altri, chi soffre dello stesso male (foto). A Il Giornale la conduttrice confida di avere affrontato tre periodi di analisi terapeutica, di aver preso psicofarmaci e di non aver portato i figli in macchina per paura che gli attacchi di panico le arrivassero all’improvviso. Racconta che è stato un periodo terribile, che non è stato semplice uscirne ma che adesso desidera parlarne perché è necessario condividere per aiutare gli altri. Paola Perego ricorda benissimo il primo attacco di panico, la prima volta credeva che stesse per morire. Lo chiama il mostro perché non riesci a fermarlo ma si può curare e guarire, come ha fatto lei. In tante le scrivono raccontando la propria storia e avrebbe da dare dei consigli con il suo esempio. Quando stava male scriveva un diario che poi ha cominciato a rileggere e ha buttato giù qualcosa che magari potrebbe essere pubblicato.

“Ho sofferto per anni di attacchi di panico. E non mi vergogno a dirlo. Anzi, bisogna parlarne per condividere e per aiutare altri a non tenerselo per sé. Ricordo perfettamente il primo: ero in macchina, una Renault 4 rossa con il mio fidanzatino di allora, ho respirato, l’aria non è entrata, mi sono messa le mani in faccia e ho creduto di morire” ha raccontato nella sua intervista aggiungendo la cura a cui si è sottoposta.

“Ecco, quando arriva il mostro, come lo chiamo io, non sai cosa fare, non riesci a fermarlo. Per anni non ho accompagnato i miei figli in macchina per timore che comparisse. Ho affrontato tre periodi di analisi terapeutica, ho preso psicofarmaci. E non bisogna vergognarsi neppure di questo”.

