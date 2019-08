Pamela Prati spiega la sua intervista su Oggi: “Sono ancora Pamela Prati”

Ha fatto molto discutere l’intervista che Pamela Prati ha rilasciato per la rivista Oggi, anticipata da alcuni stralci sul web ma che sarà in edicola nella sua versione completa. Le dichiarazioni della show girl lasciavano pensare che, dopo tutta la vicenda legata al Pamela Prati Gate, volesse voltare pagina, dimenticare il personaggio “Pamela” e ricominciare da Paola, questo il suo nome reale. Ma la Prati, dopo che diverse testate e siti on line avevano ripreso queste sue parole, ha voluto fare via social una precisazione.

“Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”

dichiara la Prati nella sua intervista su Oggi.

E sui social, dopo che queste parole sono state riportate, a suo dire, in modo non corrispondente al vero, ci tiene a fare delle precisazioni.

PAMELA PRATI SCRIVE SUI SOCIAL: “NON POSSO DIRE ADDIO A PAMELA PRATI”

Con un post su Instagram la Prati spiega quello che voleva dire nella sua intervista:

“Domani su Oggi uscirà una mia intervista dove a cuore aperto parlo di me, e qualcuno ha travisato dicendo che io avrei detto addio a Pamela Prati e fare largo a Paola. Io non posso dire addio a Pamela Prati perchè Pamela Prati sono io, lo sono sempre stata come sono sempre stata Paola. Io sono sempre Io, una donna, una artista. Io, inesorabilmente io. “

La Prati spiega poi, nella sua intervista, che ha provato a dare una spiegazione a tutto quello che è successo. E pensa che tutto sia stato causato dalla sua fragilità.

” La mia fragilità. La perdita di mia sorella due anni fa mi aveva provata profondamente e come tante donne nella fragilità sono inciampata e ho battuto la faccia”.

