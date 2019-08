Ilary Blasi vicina al milione di followers su Instagram promette il numero di una persona speciale per il traguardo

Da qualche mese Ilary Blasi ha iniziato a usare in modo assiduo e costante il suo profilo Instagram. Prima infatti, il profilo esisteva e aveva circa 400 mola followers ma probabilmente veniva gestito da persone a lei vicine o comunque non era molto attivo. Da quando invece Ilary ha iniziato a postare con frequenza le stories, a mostrare quello che fa quotidianamente, tutto è cambiato. Oggi la conduttrice infatti conta quasi 1 milione di like sul suo profilo e proprio per il raggiungimento di questo traguardo fa una promessa speciale. In una delle stories pubblicate ieri sui social Ilary ha promesso che se nel giro di 24 ore raggiungerà il milione di followers, darà un numero di telefono. E non si tratta di un numero di telefono qualsiasi ma del numero del cellulare di Francesco Totti.

ILARY BLASI VICINA AL MILIONE DI FOLLOWERS PROMETTE IL NUMERO DI FRANCESCO TOTTI

Probabilmente questa promessa ( che difficilmente la Blasi manterrà) nasce da un piccolo inciampo della conduttrice sui social di qualche giorno fa. La Blasi infatti nel corso di una storia aveva dato il numero di cellulare di un simpatico signore che all’inizio sembrava anche essere lieto di questa attenzione ma, essendosi poi ritrovato travolto dalle telefonate arrivate per tutta la notte, il mattino dopo ha chiesto alla Blasi di intervenire per chiedere ai suoi followers di smettere di chiamare!

E magari proprio per questo motivo, sulla scia di questo piccolo incidente di percorso la Blasi ha fatto la sua promessa. Al momento il suo profilo ufficiale conta 980 mila followers, manca davvero pochissimo al raggiungimento del traguardo. E che cosa potrebbe accadere se davvero Ilary darà il numero del Pupone?

La faccia di Totti non era il massimo della felicità nel corso della registrazione del video pubblicato poi su Instagram forse anche perchè sa che sua moglie potrebbe davvero essere capace di tutto!