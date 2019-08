Aurora Ramazzotti mostra il lato b su Instagram e finisce nel mirino degli haters: Vuoi imitare Michelle

Aurora Ramazzotti si sta godendo questi giorni di ferie estive in compagnia delle sue amiche e del suo fidanzato Goffredo e, come spesso fa, documenta tutto sui social. Tra un post e l’altro, la bella figlia di Michelle Hunziker ha anche deciso di postare una foto del suo lato b, mentre è quindi di spalle in spiaggia. Purtroppo però la foto non è stata gradita da tanti utenti dei social che, anche in questo caso, hanno perso una occasione per stare in silenzio. Aurora infatti è stata travolta dalle critiche per la scelta di mostrare questa foto: c’è chi le dice che bisognerebbe pubblicare certe foto solo se si ha un fisico adeguato, c’è chi le dice che la foto è inappropriata e c’è persino chi arriva a fare dei paragoni con mamma Michelle. Molti degli haters che hanno commentato questa foto sui social, hanno fatto notare che Aurora vorrebbe essere come sua madre, che si può permettere certe foto ma che alla fine resterà solo una brutta copia. Una cattiveria gratuita e immotivata, lo continueremo a ribadire. In primo luogo perchè Aurora Ramazzotti è libera di pubblicare tutte le foto che vuole sta alle persone che non gradiscono smettere di seguirla; in secondo luogo perchè non solo chi ha un certo fisico può pubblicare determinati scatti ma ogni donna è libera di mostrarsi come meglio crede, Instagram non dovrebbe essere una vetrina di lato b ritoccati ma farci vedere anche le donne nella loro versione naturale ( purtroppo però non accade quasi mai). E in terzo luogo perchè è sicuramente del tutto inappropriato fare dei paragoni tra madre e figlia.

Per fortuna però Aurora non si cura di queste malelingue e va avanti per la sua strada. E tra i commenti, ci sono anche quelli di tante persone che invece hanno gradito questo scatto!

Auguriamo ad Aurora di continuare a godersi queste vacanze senza interessarsi alla cattiveria della gente che invece che farsi più bagni a mare, pensa a vomitare odio sui social.

