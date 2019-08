Cristian Imparato nudo sui social per augurare il suo Buon Ferragosto

Sapevate che l’ultima moda per augurare un buon Ferragosto a tutti era quella di fare una foto sui social mostrandosi completamente nudi? Battute a parte, la foto senza veli è quella scelta da Cristian Imparato per augurare a tutte le persone che lo seguono su Instagram un sereno Ferragosto. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha pubblicato sui social una foto in mare, nella quale si vede girato di spalle, con il volto verso l’obiettivo e il lato b in bella mostra. Una foto che, come potrete immaginare, ha provocato diverse reazioni. Da un lato i soliti criticoni che hanno trovato questa foto banale e anche volgare, dall’altro chi invece ha apprezzato lo scatto di Cristian che tra l’altro, visto che negli hashtag ha usato la parola shooting, immaginiamo sia una foto artistica fatta da un professionista.

Da un lato quindi i soliti moralisti che non trovano idonea la foto, come se vedere il lato b delle signorine con un filo in mezzo alle chiappe fosse cosa diversa da questa immagine, per dire…Dall’altro chi invece non ci vede nulla di male anche perchè, la foto in questione, può essere visionata da chi segue Cristian, per cui c’è sempre l’alternativa valida: quella di non essere tra i suoi followers!

CRISTIAN IMPARATO NUDO SU INSTAGRAM: LA FOTO DELLO SCANDALO

Ed ecco la foto che è stata pubblicata sui social:

Tra i cattivoni c’è anche chi fa notare che Cristian avrebbe fatto “una brutta fine” visto che sarebbe passato dal palco di Io canto alle foto hot in mare. Chi invece segue il siciliano da tempo prova a lasciare qualche commento costruttivo facendo notare che, dopo i suoi problemi di salute, adesso sembra aver ritrovato la forma giusta.

E voi cosa ne pensate di questo scatto di Ferragosto di Cristian Imparato?

