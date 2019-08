Costanza Caracciolo al mare con la piccola Stella pronta a proteggerla il più possibile (Foto)

E’ bellissima Costanza Caracciolo, se possibile lo è anche di più questa estate che è mamma della sua Stella, così felice, così serena (foto). L’ex velina bionda di Striscia la notizia si gode la sua estate più bella, la prima da mamma e moglie. Il 18 agosto Stella ha compiuto 9 mesi e dalla sua nascita tutto il mondo di Costanza e Bobo si è trasformato. Per fare gli auguri alla sua bimba un’altra deliziosa foto, la piccola Vieri nel suo salvagente con il cappellino bianco in testa sguazza nell’acqua protetta in ogni modo dalla sua mamma che non si stacca un attimo da lei nemmeno con lo sguardo. Costanza Caracciolo continua a proteggere sua figlia anche dai curiosi, non ha mai mostrato il suo volto e per il momento non ha intenzione di farlo. A chi le chiede il motivo di questa scelta risponde spiegando il perché.

COSTANZA CARACCIOLO CON LA FIGLIA STELLA AL MARE

“Non mi sono data una tempistica ma cercherò di proteggerla il più possibile da questo circo” ha commentato la Caracciolo consapevole di quanti commenti potrebbero arrivare pubblicato il visino della sua bambina. Gli haters sono stati più volte molti cattivi anche con lei e non le hanno risparmiato parole pessime in ogni scatto che mostrava un dettaglio della sua bambina.





Chiama tutto questo un circo e ha ragione ma non aggiunge altro, sa solo che sia lei che Bobo Vieri vogliono tutelare la loro bambina. Stessa linea seguita anche da molti altri personaggi famosi ma non da tutti. C’è chi non ha alcun problema a mostrare i primi piani dei propri figli ma magari non sopporta nemmeno un giudizio sui piccoli. E’ giusto non mostrarli, tutelarli, non avvelenarsi ogni volta che qualche leone da tastiera si permette di offendere i bambini solo perché figli di vip.