Veronica Maya 42 anni, tre fili e un topless da urlo: ma c’è l’aiuto del marito-chirurgo? (FOTO)

A vederla in tutto il suo splendore mentre si gode l’estate, verrebbe proprio da dire che Veronica Maya è davvero una quarantenne in ottima forma ma si sa, i cattivoni hanno sempre qualcosa da dire. La conduttrice sfoggia un fisico perfetto, con un topless e un lato b da urlo ma c’è chi pensa che per la Maya sia arrivato anche l’aiuto del marito che, come saprete, è un noto chirurgo estetico.

Le ultime foto che ci mostrano Veronica Maya in topless e in costume da bagno bellissima nelle acque di Formentera sono state scattate e pubblicate sulla rivista Nuovo ma la conduttrice ha documentato la sua intera estate con le foto pubblicate sui social. Mamma in formissima e moglie sempre attenta, Veronica festeggia con i suoi amati tre figli dopo il matrimonio di qualche mese fa, che ha riconsolidato l’amore anche in Italia tra lei e suo marito!

VERONICA MAYA CHE FISICO DA URLO: LE FOTO DA FORMENTERA

Le tre gravidanze (Riccardo Filippo ha 7 anni, Tancredi Francesco, 6 e la piccola Katia Eleonora 3) sembrano non aver lasciato sul corpo di Veronica nessun segno ma, secondo le malelingue, la conduttrice potrebbe esser stata aiutata da Marco Moraci, suo marito e noto chirurgo estetico.

Ed ecco alcuni scatti dalle vacanze di Veronica Maya che si mostra nelle acque di Formentera con il suo seno al vento

Veronica mostra un décolleté perfetto: ci sarà stato il ritocchino oppure no? Ricordiamo che la terzo genita ha solo 14 mesi e che quindi la conduttrice potrebbe aver smesso di allattare poco tempo fa. In ogni caso, con o senza ritocchino, Veronica Maya appare davvero in gran forma e si gode il mare al fianco del suo amato marito senza mai perdere di vista i suoi bambini con i quali non smette un attimo di giocare!