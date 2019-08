Il dolore di Luciana Littizzetto per la morte della sua adorata Gigia (Foto)

Nove anni fa Luciana Littizzetto in autostrada salvò una cagnolina che era stata abbandonata, oggi piange tutto il suo dolore per la morte della sua Gigia a cui era legatissima (foto). Sui social Luciana saluta per sempre la sua Gigia, manifesta il malessere di poterla avere più accanto: “Non ci sei più e nemmeno io”. Non tutti capiranno ma chi ha la fortuna di avere un cane sa quanto sia grande la sofferenza quando vanno via. Gigia e Luciana erano legatissime, la comica raccontava che era lei la sua migliore amica; nel suo blog aveva anche svelato come era avvenuto il loro primo incontro e perché alla fine si sono scelte. La sua adorabile peste, così la chiamava, con un caratterino per niente semplice ma meravigliosa. Quando l’ha raccolta in autostrada si difendeva con ringhi e morsi, era terrorizzata. A casa le ha distrutto tante cose e adesso le manca tantissimo.

E’ MORTA LA CAGNOLINA DI LUCIANA LITTIZZETTO, PER LEI UN POST DOLOROSO

“La Gigia. Il mio mitico Gigione. Adorabile peste. L’ho trovata 5 anni fa, in autostrada dalle parti di Rho, vicino a Milano, mentre stavo andando a girare uno spot per la Coop. La vera salvatrice in realtà è stata la costumista che abituata ai suoi pitbull, l’ha tirata su dalla strada incurante dei ringhi e dei morsi. Era spaventatissima povera cagnina e si dannava l’anima per difendersi. Una volta portata in camerino è cominciato il toto Gigia. Chi la vuole?” Alla fine la prese lei nonostante avesse già un altro cane, anche se pensava di tenerla solo un paio di giorni, qualcun altro l’avrebbe presa.

“Tu mi capisci anche senza parlare. E’ un linguaggio particolare il nostro. Fatto di cuori. Cuori di femmine che battono all’unisono”le diceva lasciando intendere il legame che c’era e che adesso non c’è più.





