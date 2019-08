Mara Venier confessa che le piace essere nonna, i nipoti sono la sua ragione di vita (Foto)

Non è la prima volta che Mara Venier parla dei suoi due nipoti e di quanto sia felice di essere nonna e che lo è stata dal primo istante (foto). Ha sempre adorato la parola nonna perché, confida, che era troppo giovane quando è diventata mamma. Anche questo lo ha già confidato, un po’ come una terapia che fa bene a lei ma che potrebbe aiutare anche altre donne. Abbiamo visto tanti video e foto di Mara Venier con il nipote più piccolo, Claudio, ma c’è anche Giulio che però non si è potuto godere da subito perché lavorava tanto. Ancora meno si è goduta i suoi figli ma oggi non ha dubbi e li vizia tutti. Vizia soprattutto Giulio e Claudio e li difende da tutto, insomma una vera nonna. Giulio ha già 17 anni, è il figlio di Elisabetta e sottolinea che è un figo pazzesco. Ha sempre desiderato di diventare nonna e quando aveva 50 anni e sua figlia le annunciò la gravidanza era pazza di gioia.

MARA VENIER PAZZA DEI SUOI NIPOTI

Ha un debole per i nipoti maschi ma è facile rispondere così visto che non ha femmine da coccolare. “E anche la parola, nonna, mi piace proprio. Non mi ha mai spaventata. Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta. Giulio dice che sono una nonna rock, tendo molto a difenderlo, a sposare le sue ragioni. Claudietto è pazzo dei capelli biondi, io lo lascio giocare con i miei, li tira come un pazzo… passo dei momenti di totale felicità con loro” ha raccontato alla rivista Oggi.





Ha poi confidato che suo nipote Giulio non vuole si sappia troppo che è sua nonna: “quando lo vado a prendere a scuola lo aspetto dietro un muretto e quasi lui finge di non vedermi, all’inizio. Per scherzare un po’ ogni tanto gli scrivo su Instagram: “Amore della nonna”. Lui cancella subito i miei messaggi e io rido”.

Poi conclude: “A vent’anni ero più incosciente. Prima prendevo tutto con più leggerezza, da grandi ci si rimbambisce. Difendo i miei nipoti su tutto. Se a mio nipote dopo due ore tolgono la playstation dico ai suoi genitori: “Ma ridategliela ancora un pochino…”. Sì, mi metto in mezzo, li vizio. E magari uscissero di più i suoi genitori e mi facessero fare la bambinaia! Non vorrei altro”.





