Vanessa Incontrada sceglie un costume bianco intero per le sue vacanze all’Isola d’Elba (FOTO)

E’ ancora tempo di scatti dall’estate dei vip e sul numero di Gente in edicola questa settimana possiamo leggere un servizio dedicato a Vanessa Incontrada. La bella attrice spagnola è legatissima ormai alla nostra terra. Vive a Follinica come di certo saprete, cittadina che ama moltissimo e che ha un posto speciale nel suo cuore. E quest’anno ha trascorso parte delle sue vacanze estive all’Isola d’Elba. Nelle foto pubblicate dalla rivista Gente la vediamo in tutta la sua naturalezza: arriva al mare e si lascia fotografare dai curiosi, scatta selfie con i suoi fans e poi si diverte con suo figlio. E’ bella al naturale, senza un filo di trucco ma semplice acqua e sapone. Nelle foto pubblicate su Gente la vediamo con un costume intero bianco. La sua di certo non è una figura esile e filiforme ma proprio per questo ci piace. Ci ricorda quanto la bellezza natura, stia sempre più scomparendo e invece ci sarebbe bisogno di vedere più foto come le sue, senza ritocchi, magari anche sui social, che le immagini di chi ormai, sul corpo, ha ben poco di naturale. Giusto per ricordarci che tutti, con i ritocchini giusti, possiamo sembrare impeccabili ma la vita reale è cosa ben diversa.

E per fortuna che esistono ancora attrici come Vanessa Incontrada che ci ricordano come le forme naturali siano belle anche da guardare.

VANESSA INCONTRADA PER LE SUE VACANZE SULL’ISOLA D’ELBA SCEGLIE UN COSTUME BIANCO

Ed ecco le foto che ci mostrano le vacanze fatte di cose semplici di Vanessa: bagno al mare, giro in gommone con suo figlio e foto con tutte le persone che la riconoscono e la fermano per chiederle un selfie.

“Vanessa la grande bellezza” si legge sulla rivista Gente, ed è proprio così!