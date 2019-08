Giulia de Lellis scollatura super sexy per l’arrivo in Laguna al fianco di Iannone (FOTO)

Occhi puntati su Giulia de Lellis oggi a Venezia. E forse qualcuno storcerà ancora il naso per i paparazzi tutti concentrati sulla bella influencer ma la realtà è che Giulia, oltre ad avere oltre 4 milioni di followers, fa davvero tendenza. La sua vita privata poi, sembra andare a gonfie vele e la nuova unione con Andrea Iannone, l’ha resa ancora più interessante agli occhi di chi deve vendere le foto che la ritraggono. E oggi tutti pronti a scattare a Venezia, per il suo arrivo in Laguna. Per il primo giorno alla Festival del cinema di Venezia, la de Lellis, ha indossato un abito corto, osando con una scollatura che ha messo in evidenza il suo seno. Capelli lisci, occhiali da sole e sorrisi: lei e Andrea sono felicissimi insieme e lo mostrano senza farsi troppi problemi.

GIULIA DE LELLIS BELLISSIMA A VENEZIA: ECCO IL SUO ARRIVO IN LAGUNA CON ANDREA IANNONE

E’ davvero bello vedere Giulia sorridere ed essere serena finalmente, dopo i tormenti del suo cuore. Del resto che la vita al fianco di Andrea Damante, il suo ex, non fosse cosa facile, lo si era capito, anche se lei direttamente non lo aveva mai fatto. Tempo al tempo però: Giulia infatti sta dando sui social alcune anticipazioni del suo libro, Le corna stanno bene su tutto, e si toglierà diversi sassolini dalla scarpa, anche parlando di quanto il suo ex le stesse dietro per la forma fisica ( come ha spoilerato mostrando alcuno stralci del libro, poche ore fa sui social ).

In ogni caso quella storia ormai, resta solo un ricordo lontano. Oggi con Andrea Iannone è tutta un’altra musica. I due sorridono e scherzano anche sul motoscafo che li porta insieme a Venezia. “Ho portato Giulia a fare un giretto a Venezia, me lo chiedeva da tanto” svela Andrea Iannone ironico nelle stories pubblicate su Instagram.

Che ne pensate del look di Giulia, vi piace?