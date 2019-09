Vacanze finite per Antonella Clerici e la sua casa sull’albero fa pensare a nuove ricette in tv (Foto)

Vacanze lunghissime e rilassanti questa estate per Antonella Clerici che dopo aver trascorso molto tempo in Normandia è tornata a casa ma non solo nella sua casa nel bosco, anche nella sua cucina sull’albero (foto). Prima di partire per la Francia la Clerici aveva mostrato su Instagram le foto di inizio lavori, un progetto che era ben più di una semplice casa di legno sull’albero. Infatti, la foto della nuova cucina immersa nel verde ha già ispirato vari chef de La prova del cuoco, alcuni tra i protagonisti più amati e più cari ad Antonella. Andrea Mainardi, Daniele Persegani, Mauro Improta ed altri ancora sono pronti a cucinare nel bosco con la conduttrice e mentre in tanti le chiedono di tornare presto in tv con un programma tutto suo chissà che l’idea di cucinare da casa non diventi realtà. Alla Clerici non manca l’originalità, è lei che ha portato per prima le ricette in tv, i fornelli accesi davvero. Ci stupirà ancora una volta?

COSA BOLLE NELLA PENTOLA DI ANTONELLA CLERICI

Tra i commenti dei fan, il suo pubblico, tanti le chiedono di tornare con Ti lascio una canzone ricordando a tutti che era un programma bellissimo per le famiglie e che ha regalato a tutti il successo del trio Il Volo. La Clerici risponde “Magari!” e non ha bisogno di aggiungere altro ma non dipende da lei.





Ha avuto offerte da altre reti ma senza farsi guidare dall’orgoglio ha scelto di restare ancora nella sua azienda, di crederci, di onorare il contratto, di condurre Lo Zecchino d’Oro e Telethon, poi si vedrà. Noi intanto immaginiamo già la cucina sull’albero con gli ospiti che tra piatti golosi e risate, assaggi e chiacchiere piacevoli possano far compagnia come un tempo a chi non dimentica gli anni passati insieme, ognuno nella propria cucina ma tutti insieme.