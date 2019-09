Antonella Clerici e Maelle preparano i biscotti di Nutella dopo la scuola (Foto)

Le buone e golose abitudini non andrebbero mai cambiate e infatti Antonella Clerici torna in cucina con sua figlia Maelle, pronte per i dolci da fare assaggiare a tutta la famiglia (foto). Questa volta Maelle ha scelto di preparare i bottoni di Nutella, i biscotti con l’ingrediente che piace a tutti e che andrebbero completati con una nocciola o magari anche con altra Nutella dopo la cottura. Scommettiamo che aggiungeranno altro Nutella, intanto i biscotti dovrebbero essere in cottura, immaginiamo quindi il profumino delizioso in casa della conduttrice Rai. La figlia di Antonella Clerici si è sempre divertita tanto con la sua mamma in cucina, i dolci sono una sua passione ma lei è davvero brava anche a prepararli. Merito di certo de La prova del cuoco, di tutte le volte che ha seguito la sua mamma in tv. Tante volte la conduttrice ha raccontato delle sue domeniche passate a preparare dolci con la sua bambina, gli stessi dolci che vedeva magari preparati da Anna Moroni o Natalia Cattelani.

PREPARARE DOLCI, LA PASSIONE DELLA FIGLIA DI ANTONELLA CLERICI IN CUCINA

Maelle ha solo 10 anni anche se ne dimostra di più ma è da molto tempo che sotto l’occhio attento della sua mamma esegue le ricette suggerite dalle maestre in cucina dello storico cooking show. “Bottoni di Nutella fatti da Maelle… piccole cuoche crescono” ha scritto la Clerici nella didascalia accanto alla foto che mostra le mani della bambina mentre creano i buchi sui biscotti golosi disposti nella teglia imburrata e poi foderata con la carta forno.

Tutte vogliono la ricetta ma soprattutto desiderano che Antonella continui sui social a mostrare un po’ della sua vita. Oggi è andata in onda la prima puntata della seconda edizione de La prova del cuoco senza Antonella Clerici al timone e un dolcetto non può che deliziare tutti.