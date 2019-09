La foto di Gemma Galgani al mare non le fa giustizia e i commenti sono di solidarietà per lei

Sul numero della rivista Nuovo in edicola questa settimana, tra le varie notizie, c’è anche un servizio dedicato a Gemma Galgani, assoluta protagonista del trono over di Uomini e Donne. Come saprete la Galgani sarà ancora una volta nel salotto di Maria in cerca dell’amore. Ma a quanto pare, come si legge dai titoli della rivista Nuovo, la dama torinese sarebbe ancora in attesa del suo grande amore e spererebbe in un ritorno di Giorgio Manetti. Ma la vera notizia si lega alla scelta della fotografia. Infatti sulla rivista viene mostrata una foto di Gemma Galgani in costume da bagno in una posa che diciamolo, non le rende giustizia. La dama che ha 70 anni ed è in ottima forma per la sia età, viene immortalata infatti mentre è in una posizione che mostra il ventre e le braccia, che di solito lei nasconde con eleganza sotto abiti perfetti per il suo fisico.

Ed è anche per questo che sui social sono arrivate molte critiche per la scelta di questa immagine che non darebbe giustizia alla Galgani. Ma si sa, il mondo della cronaca rosa è anche questo e se delle giovincelle si va a caccia di celluliti varie e buccia d’arancia, per le signore più adulte si cercano altre imperfezioni.

GEMMA GALGANI SPERA DAVVERO CHE GIORGIO TORNI A UOMINI E DONNE?

“Gemma si abbronza per George” si legge sulla rivista Nuovo in edicola questa settimana mentre in cover viene mostrata una foto della dama torinese al mare con una smorfia. Di certo si poteva scegliere di meglio, anche considerata la foto del Manetti che invece campeggia al fianco di quella di Gemma.

I commenti sono quasi tutti di critica nei confronti di chi ha scelto di usare questa foto di Gemma per l’articolo. Ma ci sono anche persone che fanno dell’ironia dicendo che il Manetti, dopo aver visto questo scatto, non prenderà in considerazione l’idea di tornare con Gemma.

E voi da che parte state? Questa foto vi indigna o semplicemente riflette quella che è la realtà?