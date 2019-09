Vanessa Incontrada: “Se ho seno o le cosce importanti le mostro o vi piaccio altrimenti pace” (Foto)

Non è più tempo di nascondersi per le curvy, non devono più nascondere il proprio copro vergognandosi perché non magrissime e il messaggio di Vanessa Incontrada è ancora una volta chiaro ma senza rabbia, con il suo sorriso meraviglioso (foto). Non c’è dubbio che la Incontrada sia una delle donne più del mondo dello spettacolo ma viene spesso presa di mira per le sue forme morbide, a volte addirittura si arriva agli eccessi. Qualche chilo in più e c’è chi non vede tanta bellezza ma Vanessa che è anche stilista per Elena Mirò con la sua nuova collezione ha qualcosa in più da dire questa volta e gli abiti creati da lei lo sottolineano.

VANESSA INCONTRADA: BASTA CON CAPI CHE COPRONO E MORTIFICANO LE DONNE CURVY

“Le curvy non vogliono più nascondersi, se ho seno e cosce importanti, le mostro: o vi piaccio altrimenti pace” commenta al Correre della Sera aggiungendo: “Le statistiche dicono che le donne taglia over 44 sono la normalità. Allora ho pensato che è arrivato il momento di farle brillare. Basta capi che coprono e mortificano”. Basta con i pregiudizi e la sua capsule collection a cui ha dedicato un intero anno di lavoro è rivolta a chi invece la moda non dedicava molto tempo. Un grande errore, tutto deve cambiare perché altrimenti si rischia di non vendere più.





“Le curvy non vogliono più nascondersi. Se ho il seno o le cosce importanti, le mostro: o vi piaccio, altrimenti pace. Fino a poco tempo fa le donne sembravano divise in due blocchi: curvy e filiformi. Ora la moda ha capito che deve cambiare, anche perché sennò non vende”. Svela anche trucco Vanessa Incontrada, valido per un fisico come il suo: “Parlo per me, sottolineare la vita se è piccola è un trucco che slancia come ci hanno insegnato le dive”. Per i suoi capi ha osato con i tessuti “per dare uno stile forte anche alle taglie over 44. E ho introdotto la pelliccia, ecologica! Ci ho lavorato tanto, quasi un anno e ora è pronta anche quella dell’estate”. Non vediamo l’ora di scoprire tutti i modelli Elena Mirò firmati da Vanessa Incontrada.