Michelle Hunziker taglia i capelli e cambia look, per sua madre è più giovane e sbarazzina (Foto)

Sono 25 anni che Michelle Hunziker ha i capelli più o meno sempre con lo stesso taglio, lo sottolinea lei nel video pubblicato sul suo profilo Instagram dove annuncia che sta per cambiare look (Foto). Nel tragitto in auto da casa al salone del suo hair stylist Michelle è piena di dubbi, un attimo è convinta di tagliare i capelli, un attimo dopo ci ripensa. La Hunziker desidera solo una frangia, nessun taglio alla lunghezza, quello non lo farà mai, ma ha bisogno di sostegno e così chiama prima sua figlia Aurora e poi la mamma Ineke. Aurora Ramazzotti non crede li taglierà, la conosce bene; la mamma è sorpresa dall’annuncio ma quando capisce che la figlia vuole solo una frangia le conferma che stara benissimo perché la frangia ringiovanisce e la renderà più sbarazzina.

NON E’ LA PRIMA FRANGIA PER MICHELLE HUNZIKER

La conduttrice e showgirl svizzera adora i suoi capelli lunghi, non le piace cambiare, ha paura e già in passato la sua frangia, che davvero le donava molto, l’abbiamo vista per poco tempo. “Sento che questa sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante… ci sono delle grandi sfide, delle grandi responsabilità… il fatto che Maria De Filippi mi abbia affidato la sua creatura, Amici Celebrities, mi onora davvero tanto… e non ci dormo la notte.Lunedì si parte carichi più che mai con Striscia la Notizia e a novembre registreremo la seconda stagione di All Together Now con molte idee che frullano per la testa a me e J-Ax!” ha scritto annunciando il cambio look.





Nessuna grande trasformazione ma per la Hunziker è già tanto. Sta benissimo con la frangia lunga e scommettiamo che molte donne adesso arriveranno nei vari saloni con la sua foto. “Insomma, sapete come siamo noi donne… i capelli sono lo specchio del nostro stato d’animo e quando ci diamo un taglio… sono cavoli amari per tuttiiiii” ha concluso ridendo, evidentemente soddisfatta.