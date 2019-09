Andrea Damante a Verissimo racconta la sua verità sui tradimenti a Giulia de Lellis: tutta colpa di Whatsapp?

Grandissima attesa per l’intervista di Andrea Damante nella puntata di Verissimo in onda il 21 settembre 2019 su Canale 5. E oggi sono arrivare le prime anticipazioni di quello che Andrea ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. Ovviamente ha parlato anche della sua relazione con Giulia de Lellis e ha aggiunto qualche dettaglio in più sulla fine della loro relazione e anche sui tradimenti. Ha raccontato di più Andrea nella sua intervista a Verissimo che Giulia nel suo libro, questo è sicuro.

Ma scendiamo nei dettagli. Che cosa ha detto Andrea in merito alla fine della sua relazione con Giulia? L’ex tronista ha spiegato che la storia è finita anche per i continui litigi più che per i tradimenti. E ha ammesso di aver tradito Giulia due volte, spiegando le sue motivazioni.

Andrea ha quindi dato la sua versione dei fatti, ammettendo in ogni caso i tradimenti:

“Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti. Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento.“

Tutta colpa di Whatsapp? No, ovviamente tutta colpa di chi, come direbbe Giulia “non ha saputo tenere il suo … nei costosissimi boxer...”.

E ancora:

“Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo”.

Andrea però non se la sente di prendersi tutta la colpa per questa storia che è naufragata, anzi, per certi versi punta persino il dito contro la sua ex.

” Questa storia è romanzata ( riferendosi ovviamente a quello che Giulia ha scritto nel libro Le corna stanno bene su tutto) . Che lei abbia chiamato mi sa tanto di poesia. Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po’ ingigantita. Le frasi invece sulla sua dieta che io le avrei imposto? Sono frasi per far vendere il libro. Mi hanno dato molto fastidio. Mi sono assunto le mie colpe. Ci sono stato malissimo. Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte. Io invece sono stato sempre solo, anche perché non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”.

Silvia ha notato che in Andrea forse c’è ancora del risentimento, qualcosa che prova una persona che non ha messo un punto definitivo alla storia. E così chiede ad Andrea Damante se ci potrebbe essere la possibilità di un ritorno di fiamma ( non tenendo conto del fatto che Giulia è fidanzatissima con Andrea Iannone ). “Non penso. Ma nella vita non si sa mai. Io e lei proviamo un sentimento che proveremo per sempre. E’stata una storia bellissima” ha commentato Andrea.