Ramona Badescu col pancione a 50 anni, il sogno sta per avverarsi (Foto)

Ramona Badescu mamma per la prima volta a 50 anni, le foto pubblicate dalla rivista Diva e Donna non hanno bisogno di grandi titoli perché è già enorme il pancione dell’ex showgirl (foto). Foto in posa in bikini bianco e foto scattate in strada dai paparazzi, Ramona sarà mamma presto, finalmente sta per coronare il suo sogno. Avrà presto un maschietto, primo figlio voluto, cercato, atteso così tanto che forse, vista l’età, anche lui non ci sperava più. La Badescu la ricorderanno di certo i ragazzi degli anni Novanta, è stata una delle showgirl più desiderate di quel periodo, una delle donne più amate del piccolo schermo, poi dimenticata perché forse lei stessa ha voluto spegnere i riflettori. Da star del Bagaglino a consigliere per i rapporti con la comunità romena del Comune di Roma, poi una vita riservata e un amore da custodire.

RAMONA BADESCU INCINTA DEL PRIMO FIGLIO – DIVENTA MAMMA A 50 ANNI

E’ sposata da anni con un avvocato, è con lui sta realizzando il desiderio più grande, quello di diventare mamma. La Badescu non ha mai nascosto il desiderio di rimanere incinta ma non era mai riuscita a vivere la più bella delle esperienze. Nessuna dichiarazione da parte sua, le immagini dicono tutto.





La casacca rossa nasconde le dolci forme arrotondate. I soliti bene informati dicono sia in dolce attesa di un maschietto. Chissà se lo presenterà a tutti rivelando la gioia di essere diventata madre. Intanto, paparazzata a Roma si tiene ben lontana dal gossip, si gode il magico periodo. I fotografi l’hanno notata all’uscita da una visita ginecologica con il suo pancione ingombrante e dolcissimo. Non è la prima donna non più giovanissima ad avere realizzato questo sogno, come lei anche Carmen Russo, Brigitte Nielsen, Brigitta Boccoli e tante altre. Auguri a Ramona!





