Antonella Clerici in Giada Curti per l’#atomiwedding di Andrea Mainardi e Anna Tripoli (FOTO)

Non poteva mancare Antonella Clerici nel giorno del matrimonio di Andrea Mainardi. Lei che è stata la sua madrina televisiva, che lo ha visto fare i primi piccoli passi nel mondo della tv, era al suo fianco anche nel giorno più importante! Ieri infatti Andrea Mainardi e Anna Tripoli sono diventati marito e moglie e la conduttrice non poteva mancare. Lei che con Andrea a La prova del cuoco ha scatenato l’inferno tra una ricetta atomica e l’altra era sicuramente fondamentale in questo giorno. Del resto è stata anche Antonellina a dare la sua benedizione in passato alla coppia quando per la prima volta Andrea aveva presentato in tv Anna Tripoli, molto timida e dolce.

Per l’#atomicwedding ancora una volta Antonella Clerici si è affidata a Giada Curti. Questa volta la conduttrice ha scelto un vestito lungo a fantasia, un must have della stagione autunno inverno, semplice ed elegante, perfetto per una cerimonia del pomeriggio. A completare il suo outfit un paio di decolletè nere.

Diamo quindi un occhio al look sfoggiato da Antonella Clerici per il matrimonio di Mainardi

ANTONELLA CLERICI SCEGLIE GIADA CURTI PER L’#ATOMICWEDDING

Look molto semplice ma elegante per la conduttrice che è stata al fianco di un emozionatissimo Andrea per tutta la cerimonia. Lei testimone d’eccezione, arriva nell’abbazia di San Galgano commentando: “Il Mainardi ha fatto le cose in grande” restando senza fiato per la bellezza del luogo scelto per queste nozze.

Che ne pensate del look di Antonellina? Sicuramente trendy come sa essere sempre! Ottima scelta per la conduttrice anche questa volta!

Tantissimi anche i volti noti de La prova del cuoco al matrimonio di Andrea: tra gli altri anche Daniele Persegani e Anna Moroni che non potevano mancare!