Anna Moroni con Tonino, Persegani e Marsetti al matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli: l’amicizia trionfa (Foto)

Tutti in prima fila al matrimonio di Andrea Mainardi, e Anna Moroni con suo marito Tonino non potevano mancare alle nozze dello chef con la dolcissima Anna Tripoli (foto). E’ grazie ai social e agli invitati se ora dopo ora stiamo vivendo parte delle emozioni dei meravigliosi sposi. Se Anna Moroni è un po’ meno social ci hanno pensato Daniele Persegani, Francesca Marsetti e Antonella Clerici a rendere partecipi anche i follower che hanno sempre seguito con affetto gli storici protagonisti de La prova del cuoco e lo sposo. Ovvio che all’#atomicwedding ci fosse anche Daniele Persegani, ovvio che fosse tra i testimoni dello sposo. Un’amicizia nata dietro i fornelli de La prova del cuoco, ma non è l’unica. Il luogo scelto per la cerimonia, l’abbazia di San Galgano in Toscana, è un luogo magico. “Mainardi fa le cose in grande” ha sottolineato in una breve diretta su Instagram Antonella Clerici per poi mostrare l’arrivo degli sposi e le immancabili lacrime, questa volte di entrambi, di Anna e di Andrea.

ANNA MORONI E GLI ALTRI PROTAGONISTI DE LA PROVA DEL CUOCO AL MATRIMONIO DI ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI

Felicissima Anna Moroni con suo marito Tonino, tutti hanno prima immortalato gli sposi, gli abiti, l’incantevole location e poi sono passati ai selfie di gruppo. Tra tutti Francesca Marsetti si chiede quando toccherà a lei un matrimonio come quello di Andrea. La storia si ripete, è passato il tempo, è finito quel meraviglioso periodo della vecchia Prova del cuoco ma niente è cambiato. Quando si incontrano le battute, le risate, la voglia di stare insieme, tutto è come prima.

Con Antonella Clerici alle nozze di Andrea e Anna c’è anche Maelle, al momento non si è visto Vittorio Garrone. Continuiamo a seguire sui social gli invitati amici dello sposo attenendo altri dettagli.